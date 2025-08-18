Mau News: न्यायालय में मंत्री ओमप्रकाश राजभर के वाहन प्रवेश पर बार काउंसिल के मंत्री भड़के

मंत्री ओमप्रकाश राजभर अपने सरकारी गाड़ी से न्यायालय के अंदर पहुंच गए। मंत्री की गाड़ी से न्यायालय में परिसर में जाम की स्थिति बनने पर बार काउंसिल के मंत्री अजय सिंह ने मंत्री ओमप्रकाश राजभर के गाड़ियों को बाहर कराए और सुरक्षा कर्मियों पर भड़क गए और उन्होंने कहा "कैसे मंत्री की गाड़ी अंदर प्रवेश की जबकि सख्त आदेश है कि बार काउंसिल के सदस्य और ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी ही अपने वाहन लेकर के परिसर में आ सकते हैं। मंत्री अजय सिंह ने कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर के गाड़ियों को पार्किंग में भेजा।