Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मऊ

Mau News: न्यायालय में मंत्री ओमप्रकाश राजभर के वाहन प्रवेश पर बार काउंसिल के मंत्री भड़के

मंत्री ओमप्रकाश राजभर अपने सरकारी गाड़ी से न्यायालय के अंदर पहुंच गए। मंत्री की गाड़ी से न्यायालय में परिसर में जाम की स्थिति बनने पर बार काउंसिल के मंत्री अजय सिंह ने मंत्री ओमप्रकाश राजभर के गाड़ियों को बाहर कराए और सुरक्षा कर्मियों पर भड़क गए और उन्होंने कहा "कैसे मंत्री की गाड़ी अंदर प्रवेश की जबकि सख्त आदेश है कि बार काउंसिल के सदस्य और ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी ही अपने वाहन लेकर के परिसर में आ सकते हैं।

मऊ

Abhishek Singh

Aug 18, 2025

Omprakash Rajbhar: उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओमप्रकाश राजभर सोमवार को आचार संहिता उल्लंघन के एक पुराने मामले में अदालत में पेश हुए। मामला वर्ष 2019 लोकसभा का है, जब चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में थाना हलधरपुर में मुकदमा दर्ज किया गया था।

कैबिनेट मंत्री के वाहन प्रवेश पर बार काउंसिल के मंत्री भड़के

मंत्री ओमप्रकाश राजभर अपने सरकारी गाड़ी से न्यायालय के अंदर पहुंच गए। मंत्री की गाड़ी से न्यायालय में परिसर में जाम की स्थिति बनने पर बार काउंसिल के मंत्री अजय सिंह ने मंत्री ओमप्रकाश राजभर के गाड़ियों को बाहर कराए और सुरक्षा कर्मियों पर भड़क गए और उन्होंने कहा "कैसे मंत्री की गाड़ी अंदर प्रवेश की जबकि सख्त आदेश है कि बार काउंसिल के सदस्य और ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी ही अपने वाहन लेकर के परिसर में आ सकते हैं। मंत्री अजय सिंह ने कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर के गाड़ियों को पार्किंग में भेजा।

वहीं गौर करने वाली बात यह है कि मंत्री ओमप्रकाश राजभर के काफिले को प्रवेश गेट पर पुलिस कर्मियों ने रोक दिया था लेकिन बाद में पुलिस स्कार्ट और मंत्री की सरकारी वाहन न्यायालय परिसर में पहुंचा।

2019 के चुनाव से जुड़ा मामला

गौतलब है की कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर 2019 के चुनाव में मऊ के हलधरपुर थाने में आचार संहिता का उल्लंघन का मुकदमा फर्ज हुआ था। जिसमें वारंट जारी होने पर ओम प्रकाश राजभर न्यायालय में जमानत के लिए पहुंचे। ओमप्रकाश ने बताया कि आचार संहिता उल्लंघन का मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें कोर्ट से नोटिस आने पर मैं न्यायालय पहुंचा हूं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

18 Aug 2025 01:57 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau News: न्यायालय में मंत्री ओमप्रकाश राजभर के वाहन प्रवेश पर बार काउंसिल के मंत्री भड़के

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.