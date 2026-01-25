Mau News: अस्पताल में बंधक बनाकर डायलिसिस मशीनों की चोरी में बड़ा खुलासा, डकैती करने वाला डॉक्टर गिरफ्तार



गिरफ्तार आरोपियों ने अपने नाम अमरनाथ दीक्षित और राजकुमार बताया। पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि आर्थिक तंगी के चलते उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर अस्पताल के टेक्नीशियन को बंधक बनाकर चार डायलसिस मशीनें चुराई थीं। मशीनों को बेचने के लिए वे लखनऊ से गाजीपुर की ओर जा रहे थे।

पुलिस ने आरोपियों के पास से चार डायलसिस मशीनें (अनुमानित कीमत करीब 30 लाख रुपये), घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन, 4000 रुपये नकद और दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इस मामले में थाना दक्षिण टोला में मुकदमा दर्ज है। अन्य वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है। इस सफल कार्रवाई पर पुलिस अधीक्षक मऊ ने टीम को 15 हजार रुपये नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया है।