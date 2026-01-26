रेप केस में नया सियासी तूफान, मऊ में पीड़िता पर दबाव का आरोप, वीडियो वायरल होते ही गरमाई राजनीति, तीन BJP नेताओं पर मुकदमा दर्ज

Mau News: उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से सामने आए यौन शोषण के एक गंभीर मामले ने अब कानून के साथ-साथ सियासत को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मामला शांत होता दिख रहा था, लेकिन पीड़िता के घर पहुंचे कुछ भाजपा नेताओं के दबाव और उसका वीडियो वायरल होने के बाद प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। इस मामले के ज्यादा बढ़ने पर पुलिस ने पीड़िता से प्रार्थना पत्र लेते हुए इस मुकदमे में तीन लोगों के के ऊपर दबाव बनाने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। पीड़िता के शिकायत और वायरल वीडियो के आधार पर सम्बन्धित धाराओं में शाम 05:30 बजे मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसमें भाजपा के जिला उपाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह उर्फ पन्नू कन्हैया तिवारी और हिमांशु राय है।