Mau News: शादी का झांसा देकर महिला का किया शोषण, अब जेल पहुंच गए इंजीनियर साहब



पुलिस जांच में सामने आया कि अभियुक्त अंकित सिंह मूल रूप से जनपद चंदौली का निवासी है और वर्तमान में थाना सरायलखंसी क्षेत्र के ग्रीन स्ट्रीट चांदमारी इमलिया में रह रहा था। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने अभियुक्त की तलाश शुरू की और मुखबिर की सूचना पर उसे उसके निवास स्थान से गिरफ्तार कर लिया।

थाना सरायलखंसी पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए अभियुक्त का चालान न्यायालय भेज दिया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।