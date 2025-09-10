बीजेपी के पूर्व सांसद ने मंत्री ओमप्रकाश राजभर के खिलाफ खोला मोर्चा, बोले- भाजपा सरकार से इसे उखाड़ फेंको

पूर्व सांसद और मंत्री हरिनारायण ने कहा कि ओमप्रकाश ने राजभरों के आरक्षण के बारे में ना तो प्रधानमंत्री से कहा है ना अमित शाह से कहा है और नाही मुख्यमंत्री से कहा है। सिर्फ और सिर्फ वह अपने बच्चों को एमपी एमएलए सांसद बनना चाहता है। भरो को तो कह रहा है कि हम इनके ठेकेदार हैं। यह हमारे कहने पर वोट करेंगे। इसलिए इससे सारे राजभर नाराज हो गए हैं। अब यह भी पता चल गया है कि यह राजभर नहीं है यह तो बीआर है। यह क्यों राजभरों का भला करें। इसलिए इसे राजभर नाराज हो गए हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के कर्ताओं को गुंडा बनाया है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को गुंडा बनाया है। अगर उसके साथ फोर्स नहीं होती तो यह जो कार्यकर्ता है जूते से बात करते। बाकी बात तो अलग है।