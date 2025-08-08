Mau news: पर ब्लॉक वन क्राप के तहत कोपागंज केला के लिए चयनित

जनपद मऊ के ग्राम सहरोज में लगभग 60 से 70 बीघा में केला की खेती की जाती है तथा इस वर्ष लगभग 20 बीघा के ऊपर क्षेत्रफल उद्यान विभाग द्वारा बढ़ाया जाएगा। गोष्टी के प्रारंभ में जिला उद्यान अधिकारी संदीप कुमार गुप्त ने किसानों को अपने संबोधन में विभाग की"पर ब्लॉक वन क्राप" फसल की अवधारणा को समझाते हुए बताया गया कि इसका मतलब केवल एक फसल ही नहीं है अपितु एक फसल के साथ-साथ अन्य सह फसली खेती,फसल के मूल्य संवर्धन, फसल का अवशेष प्रबंधन सहित अनेक ऐसे कार्य किसानों को कराए जाने हैं जिससे भारत की अर्थव्यवस्था विकसित देशों की श्रेणी में आ सके और उत्तर प्रदेश राज्य की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंचाने में उद्यान की फसलें भी महत्वपूर्ण योगदान कर सकें ।