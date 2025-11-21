Ghosi Election: घोसी विधानसभा पर एक बार फिर उपचुनाव की आहट, सपा विधायक सुधाकर सिंह के निधन से रिक्त हुई सीट

गौरतलब है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में घोसी सीट से सपा के दारा सिंह चौहान ने जीत दर्ज की थी। लेकिन उन्होंने एक वर्ष बाद अपने पद से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया था। इसके बाद 2023 में हुए उपचुनाव में भाजपा ने दारा सिंह चौहान को ही उम्मीदवार बनाया, जबकि सपा ने सुधाकर सिंह को टिकट दिया। इस उपचुनाव में सुधाकर सिंह ने दारा सिंह चौहान को 50 हजार से अधिक वोटों से हराकर बड़ी जीत हासिल की थी।