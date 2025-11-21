Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मऊ

Ghosi Election: घोसी विधानसभा पर एक बार फिर उपचुनाव की आहट, सपा विधायक सुधाकर सिंह के निधन से रिक्त हुई सीट

घोसी विधायक सुधाकर सिंह के निधन के साथ ही घोसी सीट एक बार फिर खाली हो गई है, जिसके बाद यहां उपचुनाव की प्रक्रिया तय मानी जा रही है।

less than 1 minute read
Google source verification

मऊ

image

Abhishek Singh

Nov 21, 2025

Mau news

Mau news

Ghosi By Election: उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक सुधाकर सिंह का आज निधन हो गया। उनके निधन की पुष्टि उनके बेटे ने की। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में उपचार के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन के साथ ही घोसी सीट एक बार फिर खाली हो गई है, जिसके बाद यहां उपचुनाव की प्रक्रिया तय मानी जा रही है।

जानिए रिक्त सीट पर कब होता है चुनाव

नियमों के अनुसार किसी जनप्रतिनिधि के निधन, इस्तीफे या अयोग्य घोषित होने पर सीट खाली होने की स्थिति में छह महीने के भीतर उपचुनाव कराना अनिवार्य होता है। ऐसे में संभावना है कि विधानसभा चुनाव 2027 से पहले ही घोसी विधानसभा में उपचुनाव कराए जाएँगे। राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जाने वाली इस सीट पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक बार फिर कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है।

2023 केम हुआ था उपचुनाव

गौरतलब है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में घोसी सीट से सपा के दारा सिंह चौहान ने जीत दर्ज की थी। लेकिन उन्होंने एक वर्ष बाद अपने पद से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया था। इसके बाद 2023 में हुए उपचुनाव में भाजपा ने दारा सिंह चौहान को ही उम्मीदवार बनाया, जबकि सपा ने सुधाकर सिंह को टिकट दिया। इस उपचुनाव में सुधाकर सिंह ने दारा सिंह चौहान को 50 हजार से अधिक वोटों से हराकर बड़ी जीत हासिल की थी।

लगभग ढाई साल बाद अब उनके निधन से यह सीट दोबारा खाली हो गई है। चुनाव आयोग जल्द ही उपचुनाव की तिथि घोषित कर सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

political

political news

politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

21 Nov 2025 08:06 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Ghosi Election: घोसी विधानसभा पर एक बार फिर उपचुनाव की आहट, सपा विधायक सुधाकर सिंह के निधन से रिक्त हुई सीट

बड़ी खबरें

View All

मऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Mau Police: एसपी ने चलाया तबादला एक्सप्रेस, सराय लखंसी , रानीपुर और दक्षिण टोला सहित कई थाने के प्रभारी बदले

Mau SP
मऊ

Mau breaking: पंचतत्व में विलीन हुए घोसी विधायक सुधाकर सिंह, टूटी राजनैतिक सीमाएं , अंतिम दर्शन को पहुंचे दिग्गज

मऊ

अखिलेश यादव से मिलते ही फफक कर रोए, विधायक सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह

मऊ

तेज रफ्तार बस ने 10 को रौंदा, सड़क पर बिखरी लाशें, सास और 2 बहुओं की मौत

Mau
मऊ

सपा के ‘संकटमोचक’ नहीं रहे; जानें BJP का मास्टर प्लान फेल करने वाले ‘योद्धा’ सुधाकर सिंह कौन थे?

sudhakar singh
मऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.