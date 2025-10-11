Mau News: मुहम्मदाबाद गोहना में समाधान दिवस पर सुनी गईं फरियादें

थाना दिवस, Pc: Mau Police
Mau News: मऊ जनपद के मुहम्मदाबाद गोहना स्थानीय कोतवाली परिसर में शनिवार को आयोजित समाधान दिवस की अध्यक्षता कोतवाल कमलकांत वर्मा ने की। इस दौरान उन्होंने फरियादियों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और प्राप्त प्रार्थना पत्रों का गहनता से अवलोकन करते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
समाधान दिवस में कुल 12 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 10 मामले राजस्व विभाग से संबंधित तथा 2 मामले पुलिस विभाग से जुड़े हुए थे।
इस मौके पर अवध राज निवासी पैरेडुवा ने भूमि विवाद को लेकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर कोतवाल ने पुलिस टीम को मौके पर भेजकर मामले के निस्तारण के निर्देश दिए। इसी प्रकार नगर पंचायत वलीदपुर निवासी मनोज कुमार यादव ने रास्ते पर अतिक्रमण की शिकायत दर्ज कराई। इस पर कोतवाल ने संबंधित विभाग को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए।
इस अवसर पर उप निरीक्षक मिथिलेश कुमार, रामदुलारे, अरविंद कुमार यादव, राजस्व निरीक्षक संजीव पांडेय, प्रकाश सिंह बादल सहित अन्य विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट
