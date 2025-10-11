Mau News: मुहम्मदाबाद गोहना में समाधान दिवस पर सुनी गईं फरियादें

इस मौके पर अवध राज निवासी पैरेडुवा ने भूमि विवाद को लेकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर कोतवाल ने पुलिस टीम को मौके पर भेजकर मामले के निस्तारण के निर्देश दिए। इसी प्रकार नगर पंचायत वलीदपुर निवासी मनोज कुमार यादव ने रास्ते पर अतिक्रमण की शिकायत दर्ज कराई। इस पर कोतवाल ने संबंधित विभाग को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए।