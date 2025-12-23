Weather update: मौसम ने ओढ़ी कोहरे की चादर, रेंगती नज़र आईं गाडियां, नौनिहाल परेशान

Weather News: उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। घने कोहरे की चादर छाए रहने से दृश्यता काफी कम हो गई है, जिससे सड़कों पर चलने वाले वाहनों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में कुछ ही दूरी से आ रही गाड़ियां दिखाई नहीं दे रहीं, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी हुई है।