Weather update: मौसम ने ओढ़ी कोहरे की चादर, रेंगती नज़र आईं गाडियां, नौनिहाल परेशान

Mau ka mausam, Pc: Patrika
Weather News: उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। घने कोहरे की चादर छाए रहने से दृश्यता काफी कम हो गई है, जिससे सड़कों पर चलने वाले वाहनों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में कुछ ही दूरी से आ रही गाड़ियां दिखाई नहीं दे रहीं, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी हुई है।
आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार, मंगलवार से पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश में अगले दो दिनों के दौरान दिन के तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। हालांकि इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त हो जाएगा और हवाओं का रुख बदल जाएगा।
उन्होंने बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी के चलते 25 दिसंबर से प्रदेश में उत्तरी और पछुआ हवाएं चलने लगेंगी, जिससे गलन में फिर से इजाफा होगा और ठंड और अधिक तेज हो जाएगी।
मौसम विभाग के अनुसार सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर सहित आसपास के जिलों में घने कोहरे और ठंड का असर बना रहेगा। प्रशासन ने लोगों से सतर्कता बरतने और आवश्यक होने पर ही यात्रा करने की अपील की है।
मऊ
उत्तर प्रदेश
