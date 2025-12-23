23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मऊ

Weather update: मौसम ने ओढ़ी कोहरे की चादर, रेंगती नज़र आईं गाडियां, नौनिहाल परेशान

घने कोहरे की चादर छाए रहने से दृश्यता काफी कम हो गई है, जिससे सड़कों पर चलने वाले वाहनों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में कुछ ही दूरी से आ रही गाड़ियां दिखाई नहीं दे रहीं, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी हुई है।

less than 1 minute read
Google source verification

मऊ

image

Abhishek Singh

Dec 23, 2025

Mau weather

Mau ka mausam, Pc: Patrika

Weather News: उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। घने कोहरे की चादर छाए रहने से दृश्यता काफी कम हो गई है, जिससे सड़कों पर चलने वाले वाहनों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में कुछ ही दूरी से आ रही गाड़ियां दिखाई नहीं दे रहीं, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी हुई है।

मौसम वैज्ञानिक ने मौसम को लेकर दी जानकारी


आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार, मंगलवार से पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश में अगले दो दिनों के दौरान दिन के तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। हालांकि इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त हो जाएगा और हवाओं का रुख बदल जाएगा।


उन्होंने बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी के चलते 25 दिसंबर से प्रदेश में उत्तरी और पछुआ हवाएं चलने लगेंगी, जिससे गलन में फिर से इजाफा होगा और ठंड और अधिक तेज हो जाएगी।


मौसम विभाग के अनुसार सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर सहित आसपास के जिलों में घने कोहरे और ठंड का असर बना रहेगा। प्रशासन ने लोगों से सतर्कता बरतने और आवश्यक होने पर ही यात्रा करने की अपील की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

23 Dec 2025 04:40 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Weather update: मौसम ने ओढ़ी कोहरे की चादर, रेंगती नज़र आईं गाडियां, नौनिहाल परेशान

बड़ी खबरें

View All

मऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Police News: वारंटी को पकड़ने पहुंची पुलिस पर हमला, 6 पुलिस कर्मी घायल,दरोगा की टूटी उंगली

मऊ

Mau Crime: हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने न्यायालय गेट से उठाया

मऊ

Mau Crime: दोहरे हत्याकांड का इनामी आरोपी कोर्ट जाते समय लंगड़ाया, कोतवाली पुलिस पर पिटाई का आरोप

Mau news
मऊ

Crime News: बलिया के चर्चित आयुष यादव हत्याकांड का आरोपी मऊ में किया सरेंडर

Mau news
मऊ

Mau Crime: मारपीट में घायल दलित युवक की मौत, लापरवाही पर थानाध्यक्ष पर हुआ एक्शन

Mau news
मऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.