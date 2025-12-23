Mau News: सांसद खेल प्रतियोगिता से सांसद का नाम गायब, MP राजीव राय बोले PM से करूंगा का शिकायत



सांसद के इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर मामले को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं।

विवाद पर जिला खेल अधिकारी डीपी सिंह ने बताया कि शासन स्तर से समापन सत्र के मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह को नामित किया गया है। ऐसे में एक सांसद की मौजूदगी में दूसरे सांसद को आमंत्रित करना संभव नहीं है। वहीं सांसद खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन करने वाले मुख्य अतिथि एवं मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत नागर ने कहा कि सांसद खेल प्रतियोगिता के लिए सांसद का नामांकन शासन स्तर से ही किया जाता है।