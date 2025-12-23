Mau News: सांसद खेल प्रतियोगिता से सांसद का नाम गायब, MP राजीव राय बोले PM से करूंगा का शिकायत

Mau News: मऊ जनपद में करीब पांच वर्ष बाद मंगलवार को तीन दिवसीय सांसद खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, लेकिन शुरुआत के साथ ही यह आयोजन विवादों में घिर गया। प्रतियोगिता से जुड़े पोस्टर में घोसी से समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय का नाम न होने को लेकर राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली।
इस मुद्दे को लेकर सांसद राजीव राय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर कड़ा विरोध जताया। उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा कि यह अहंकार और ओछी राजनीति का उदाहरण है। विपक्ष के सांसद को सांसद खेल प्रतियोगिता में आमंत्रित न करना घटिया सोच और गिरते राजनीतिक संस्कार को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठकर जनता के ऐतिहासिक आशीर्वाद से चुने गए सांसद का अपमान दरअसल घोसी की जनता का अपमान है, जिसका जवाब वर्ष 2027 में जनता जरूर देगी।
सांसद के इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर मामले को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं।
विवाद पर जिला खेल अधिकारी डीपी सिंह ने बताया कि शासन स्तर से समापन सत्र के मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह को नामित किया गया है। ऐसे में एक सांसद की मौजूदगी में दूसरे सांसद को आमंत्रित करना संभव नहीं है। वहीं सांसद खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन करने वाले मुख्य अतिथि एवं मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत नागर ने कहा कि सांसद खेल प्रतियोगिता के लिए सांसद का नामांकन शासन स्तर से ही किया जाता है।
उधर, वर्ष 2019 से 2024 तक बसपा सांसद रहे अतुल राय के प्रतिनिधि गोपाल राय ने बताया कि उनके सांसद कार्यकाल के दौरान एक बार भी सांसद खेल प्रतियोगिता का आयोजन नहीं हुआ। जब भी जानकारी ली गई, जिम्मेदारों की ओर से सांसद के न होने का हवाला देकर प्रतियोगिता न होने की बात कही जाती रही। इस संबंध में जिला खेल अधिकारी डीपी सिंह ने भी बीते पांच वर्षों में सांसद खेल प्रतियोगिता का आयोजन न होने की पुष्टि की है।
