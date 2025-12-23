Mau Police News: चार दिन पहले ही जिले में आए सिपाही ने की पैसों की ठगी, एसपी ने लिया बड़ा एक्शन



जानकारी के अनुसार, इटावा जनपद निवासी सिपाही गजेंद्र यादव हाल ही में चार दिन पूर्व हाथरस से स्थानांतरित होकर मऊ आया था। उसकी तैनाती मऊ पुलिस लाइन में की गई थी। आरोप है कि गजेंद्र यादव ने 20 दिसंबर की सुबह करीब साढ़े सात बजे पुलिस लाइन में प्रशिक्षण ले रहे कौशलानंद पांडेय, धीरज गोंड, पुलिस लाइन की लिफ्ट में कार्यरत हेमंत पाल, महेश सिंह और अजीत पांडेय से लगभग 83 हजार रुपये ठग लिए।