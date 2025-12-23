Mau Police News: चार दिन पहले ही जिले में आए सिपाही ने की पैसों की ठगी, एसपी ने लिया बड़ा एक्शन

Mau Police, pc : patrika
Police News: अपराधियों पर सख्त कार्रवाई के साथ-साथ आम जनमानस में पुलिस के प्रति विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से मऊ के पुलिस अधीक्षक डॉ. इलामारन लगातार विभागीय अनुशासन पर भी नजर बनाए हुए हैं। जनता की शिकायतों पर खरे न उतरने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में एक सिपाही पर कार्रवाई करते हुए उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
जानकारी के अनुसार, इटावा जनपद निवासी सिपाही गजेंद्र यादव हाल ही में चार दिन पूर्व हाथरस से स्थानांतरित होकर मऊ आया था। उसकी तैनाती मऊ पुलिस लाइन में की गई थी। आरोप है कि गजेंद्र यादव ने 20 दिसंबर की सुबह करीब साढ़े सात बजे पुलिस लाइन में प्रशिक्षण ले रहे कौशलानंद पांडेय, धीरज गोंड, पुलिस लाइन की लिफ्ट में कार्यरत हेमंत पाल, महेश सिंह और अजीत पांडेय से लगभग 83 हजार रुपये ठग लिए।
घटना को लेकर पीड़ित कौशलानंद पांडेय ने 22 दिसंबर को सदर कोतवाली में तहरीर दी। तहरीर के आधार पर सरायलखंसी थाना पुलिस ने आरोपी सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और दोषी पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
