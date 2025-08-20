मऊ विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की तिथियां हुई जारी



सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सत्यप्रिय सिंह ने बताया कि 356 मऊ की सीट रिक्त होने के कारण समस्त गतिविधियां की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि एकीकृत निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन और दावे तथा आपत्तियां दाखिल किए जाने की अवधि दिनांक 02 सितंबर 2025 से 17 सितंबर 2025 तक रहेगी तथा दावे और आपत्तियों का निस्तारण 25 सितंबर 2025 तक एवं निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 30 सितंबर 2025 को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जनपद में कुल स्थलों स्थलों एवं बीएलओ की संख्या 1772 तथा सुपरवाइजरों की संख्या 179 है। जनपद में कुल मतदाता 1728223 हैं जिसमें पुरुष मतदाता 911630 एवं महिला मतदाता 816538 तथा थर्ड जेंडर मतदाता 55 हैं। जनपद में दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 11329 है जिसमें पुरुष 7009 एवं महिला मतदाता 4320 हैं। इस प्रकार सर्विस मतदाताओं की संख्या जनपद में 4600 है जिसमें पुरुष 4465 एवं महिला 135 है। इसी क्रम में उन्होंने बताया कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 356 मऊ में वर्तमान मतदेय स्थलों की संख्या 493 तथा 1200 मतदाताओं के आधार पर संभाजन की दशा में प्रस्तावित मतदेय स्थलों की संख्या 508 है। समायोजित किए गए मतदेय स्थलों की संख्या 67 तथा बढ़े मतदेय स्थलों की संख्या 15 है।