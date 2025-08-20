Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मऊ

मऊ विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की तिथियां हुई जारी

मऊ विधानसभा निर्वाचक क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की तिथियां हुई जारी

मऊ

Abhishek Singh

Aug 20, 2025

Mau Election News: जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण मिश्र की अध्यक्षता में 356-मऊ विधानसभा उप निर्वाचन अर्हता तिथि 01 जुलाई 2025 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण मतदेय स्थलों के संभाजन के संबंध में जनपद के समस्त मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने बताया सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि विशेष पुनरीक्षण अभियान के दौरान बीएलओ द्वारा फार्म 6,7 एवं 8 भरवारा जाएगा। आवेदन फर्मों को सावधानीपूर्वक भरवाएं जिसमें किसी प्रकार की समस्या बाद में उत्पन्न न हो।इसके अलावा पुनरीक्षण के दौरान जो मतदाता मृतक हो गए हैं उनका नाम मतदाता सूची से कटवाए जाने में बीएलओ का सहयोग सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि करें।

सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी जानकारी


सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सत्यप्रिय सिंह ने बताया कि 356 मऊ की सीट रिक्त होने के कारण समस्त गतिविधियां की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि एकीकृत निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन और दावे तथा आपत्तियां दाखिल किए जाने की अवधि दिनांक 02 सितंबर 2025 से 17 सितंबर 2025 तक रहेगी तथा दावे और आपत्तियों का निस्तारण 25 सितंबर 2025 तक एवं निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 30 सितंबर 2025 को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जनपद में कुल स्थलों स्थलों एवं बीएलओ की संख्या 1772 तथा सुपरवाइजरों की संख्या 179 है। जनपद में कुल मतदाता 1728223 हैं जिसमें पुरुष मतदाता 911630 एवं महिला मतदाता 816538 तथा थर्ड जेंडर मतदाता 55 हैं। जनपद में दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 11329 है जिसमें पुरुष 7009 एवं महिला मतदाता 4320 हैं। इस प्रकार सर्विस मतदाताओं की संख्या जनपद में 4600 है जिसमें पुरुष 4465 एवं महिला 135 है। इसी क्रम में उन्होंने बताया कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 356 मऊ में वर्तमान मतदेय स्थलों की संख्या 493 तथा 1200 मतदाताओं के आधार पर संभाजन की दशा में प्रस्तावित मतदेय स्थलों की संख्या 508 है। समायोजित किए गए मतदेय स्थलों की संख्या 67 तथा बढ़े मतदेय स्थलों की संख्या 15 है।


उप जिलाधिकारी सदर अवधेश चौहान ने बताया कि सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि मतदेय स्थलों के संभाजन की सूची जल्द से जल्द उपलब्ध करा दें, जिससे ससमय बीएलओ को सूची उपलब्ध कराया जा सके।
बैठक के दौरान संतोष गौतम बहुजन समाज पार्टी, वीरेंद्र कुमार सीपीआई, सचिंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी, रामकरण यादव कांग्रेस पार्टी, अवधेश मौर्य आम आदमी पार्टी, रामधनी चौहान समाजवादी पार्टी, भागवत दिन वरिष्ठ लिपिक, अरविंद राय वरिष्ठ लिपिक निर्वाचन सहित संबंधित अधिकारी एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

20 Aug 2025 11:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / मऊ विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की तिथियां हुई जारी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.