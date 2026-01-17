Cold Weather: घने कोहरे ने बढ़ाई मुश्किलें, गोरखपुर–वाराणसी मार्ग पर चार ट्रकों की टक्कर, सलाहाबाद के पास ट्रक पलटा



पुलिस प्रशासन ने बताया कि कोहरे के चलते वाहन चालकों को विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। कम दृश्यता में धीमी गति से वाहन चलाने, फॉग लाइट का प्रयोग करने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की गई है। लगातार बढ़ रहे कोहरे को देखते हुए प्रशासन ने हाईवे पर गश्त बढ़ा दी है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

स्थानीय लोगों का कहना है कि सर्दियों में कोहरे के कारण ऐसे हादसे आम हो जाते हैं, इसलिए यातायात नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है।