शहादत को सलाम

मऊ

Cold Weather: घने कोहरे ने बढ़ाई मुश्किलें, गोरखपुर–वाराणसी मार्ग पर चार ट्रकों की टक्कर, सलाहाबाद के पास ट्रक पलटा

गुरुवार सुबह घने कोहरे के कारण सड़क हादसों की संख्या बढ़ गई। गोरखपुर–वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर दृश्यता बेहद कम होने से एक के बाद एक चार ट्रक आपस में टकरा गए, जबकि सलाहाबाद के पास एक अन्य ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया।

मऊ

Abhishek Singh

Jan 17, 2026


Mau Accident: मऊ जनपद में शनिवार की सुबह घने कोहरे के कारण सड़क हादसों की संख्या बढ़ गई। गोरखपुर–वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर दृश्यता बेहद कम होने से एक के बाद एक चार ट्रक आपस में टकरा गए, जबकि सलाहाबाद के पास एक अन्य ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। इन हादसों से कुछ समय के लिए मार्ग पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और यातायात भी प्रभावित हुआ।


प्राप्त जानकारी के अनुसार, सुबह के समय घना कोहरा छाया हुआ था, जिससे वाहनों की रफ्तार और नियंत्रण दोनों पर असर पड़ा। गोरखपुर–वाराणसी मार्ग पर चल रहे ट्रक अचानक सामने आए वाहन को देख नहीं पाए और ब्रेक लगने से पहले ही चारों ट्रक एक-दूसरे से टकरा गए। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रकों के आगे के हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, हालांकि कुछ चालकों को हल्की चोटें आईं, जिन्हें मौके पर प्राथमिक उपचार दिया गया।

कुहरे के कारण बालू स्व लदी ट्रक पलटी


वहीं, सलाहाबाद के पास एक ट्रक चालक कोहरे के कारण सड़क का सही अनुमान नहीं लगा सका और ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। पलटने से ट्रक में लदा सामान सड़क पर फैल गया, जिससे यातायात कुछ समय के लिए बाधित रहा। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से पलटे ट्रक को हटवाकर सड़क को साफ कराया गया।


पुलिस प्रशासन ने बताया कि कोहरे के चलते वाहन चालकों को विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। कम दृश्यता में धीमी गति से वाहन चलाने, फॉग लाइट का प्रयोग करने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की गई है। लगातार बढ़ रहे कोहरे को देखते हुए प्रशासन ने हाईवे पर गश्त बढ़ा दी है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जा सके।
स्थानीय लोगों का कहना है कि सर्दियों में कोहरे के कारण ऐसे हादसे आम हो जाते हैं, इसलिए यातायात नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है।

17 Jan 2026 12:28 pm

17 Jan 2026 12:22 pm

मऊ

मऊ

उत्तर प्रदेश

