Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मऊ

धर्मेद्र यादव का योगी आदित्यनाथ पर निशाना, बोले- “योगी को नफरत फैलाने के लिए पूरे देश में बुलाया जाता है”

बिहार की एक हत्या की घटना पर धर्मेंद्र यादव ने कहा — हम टीवी पर कई नेताओं के बड़े-बड़े बयान सुन रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अगर कोई हत्या हो जाए तो वे एक घंटे में इस्तीफ़ा दे देंगे। अब पूछिए, वह इस्तीफ़ा कहाँ है?

2 min read
Google source verification

मऊ

image

Abhishek Singh

Nov 01, 2025

Mau

Mau News, PC: Patrika

Mau News: मऊ जिले में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए समाजवादी पार्टी के आज़मगढ़ से सांसद धर्मेंद्र यादव ने बिहार की राजनीति को लेकर बड़ा सियासी बयान दिया।उन्होंने कई मुद्दों पर बोलते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा कटाक्ष किया। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि “योगी को नफरत फैलाने के लिए पूरे देश में बुलाया जाता है।”

धर्मेंद्र यादव ने आगे कहा —समाजवादी पार्टी SIR को लेकर पूरी तरह सतर्क है, और मतदाता भी सतर्क हैं। मतदाताओं को यह एहसास है कि अगर रोजगार चाहिए, न्याय चाहिए, हक और अधिकार चाहिए, तो वह समाजवादी पार्टी ही दे सकती है।

उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों ने SIR को महज़ वोट काटने का हथकंडा बना रखा है। यह कुछ और नहीं, बल्कि वोट बाँटने की साज़िश है। आयोग की जिम्मेदारी यह नहीं है कि कौन घुसपैठिया है या नहीं। जिनकी जिम्मेदारी थी, वे 11 साल से क्या कर रहे हैं? मोदी जी के 56 इंच के सीने के बावजूद घुसपैठिए क्यों नहीं रुक पाए? नीतीश जी 20 साल से क्या कर रहे हैं, और योगी जी ने 8 सालों में क्या किया? यह सब बहानेबाज़ी है — सिर्फ वोट काटने की राजनीति।

बिहार में चर्चित हत्याकांड पर बोले

बिहार की एक हत्या की घटना पर धर्मेंद्र यादव ने कहा — हम टीवी पर कई नेताओं के बड़े-बड़े बयान सुन रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अगर कोई हत्या हो जाए तो वे एक घंटे में इस्तीफ़ा दे देंगे। अब पूछिए, वह इस्तीफ़ा कहाँ है?

उन्होंने आगे कहा — बीजेपी के लोग सुशासन की बातें करते हैं, लेकिन वही लोग आदरणीय लालू यादव जी के सुशासन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं।”

अनंत सिंह की सुरक्षा बढ़ाए जाने पर धर्मेंद्र यादव ने कहा — उन्हें सुरक्षा देने की नहीं, जेल में रखने की ज़रूरत है।

बिहार चुनाव में योगी आदित्यनाथ की रैलियों और मंच साझा करने पर उन्होंने कहा – उत्तर प्रदेश में योगी जी ने क्या किया है, यह सबको पता है। उन्हें तो नफरत फैलाने के लिए पूरे देश में बुलाया जाता है।

ओपी राजभर पर कटाक्ष करते हुए धर्मेंद्र यादव बोले — जो अपने ही घोसी विधानसभा में नहीं दिखे, उन्हें मैं बिहार में कहाँ ढूंढने जाऊँ?

सीएम योगी पर दिए गए बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हलचल मची है। वही योगी को एक हिंदुत्व का चेहरा माना जाता है और अब तक उनके बीते गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान आदि प्रदेशों चुनावों के प्रचार के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो उन्होंने जहां पर जिन-जिन सीटों पर प्रचार किया है, वहां पर 95% सफलता के स्ट्राइक रेट है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ पर बयां लेकर बीजेपी के नेताओं का क्या रुख होगा? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

01 Nov 2025 07:24 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / धर्मेद्र यादव का योगी आदित्यनाथ पर निशाना, बोले- “योगी को नफरत फैलाने के लिए पूरे देश में बुलाया जाता है”

बड़ी खबरें

View All

मऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मोकामा हत्याकांड कर रहा जंगलराज का इशारा, 14 नवंबर के बाद बदलेगी तस्वीर : सपा सांसद राजीव राय

सपा सांसद राजीव राय।
मऊ

Mau News: दादी और पोते की ट्रेन की चपेट में आने से मौत, एक महिला गंभीर घायल

Mau
मऊ

Mau News: मऊ में मोंथा तूफान का असर होगा कम, दोपहर बाद सामान्य होगा मौसम

Mau
मऊ

पानी निकासी की समस्या से कोतवाली परिसर जलमग्न, फरियादी और पुलिसकर्मी दोनों परेशान

Mau
मऊ

Abbas Ansari : इलाहाबाद हाईकोर्ट से अब्बास अंसारी को बड़ी राहत, हेट स्पीच का था मामला

Mau news
मऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.