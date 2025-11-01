धर्मेद्र यादव का योगी आदित्यनाथ पर निशाना, बोले- “योगी को नफरत फैलाने के लिए पूरे देश में बुलाया जाता है”

Mau News, PC: Patrika
Mau News: मऊ जिले में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए समाजवादी पार्टी के आज़मगढ़ से सांसद धर्मेंद्र यादव ने बिहार की राजनीति को लेकर बड़ा सियासी बयान दिया।उन्होंने कई मुद्दों पर बोलते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा कटाक्ष किया। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि “योगी को नफरत फैलाने के लिए पूरे देश में बुलाया जाता है।”
धर्मेंद्र यादव ने आगे कहा —समाजवादी पार्टी SIR को लेकर पूरी तरह सतर्क है, और मतदाता भी सतर्क हैं। मतदाताओं को यह एहसास है कि अगर रोजगार चाहिए, न्याय चाहिए, हक और अधिकार चाहिए, तो वह समाजवादी पार्टी ही दे सकती है।
उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों ने SIR को महज़ वोट काटने का हथकंडा बना रखा है। यह कुछ और नहीं, बल्कि वोट बाँटने की साज़िश है। आयोग की जिम्मेदारी यह नहीं है कि कौन घुसपैठिया है या नहीं। जिनकी जिम्मेदारी थी, वे 11 साल से क्या कर रहे हैं? मोदी जी के 56 इंच के सीने के बावजूद घुसपैठिए क्यों नहीं रुक पाए? नीतीश जी 20 साल से क्या कर रहे हैं, और योगी जी ने 8 सालों में क्या किया? यह सब बहानेबाज़ी है — सिर्फ वोट काटने की राजनीति।
बिहार की एक हत्या की घटना पर धर्मेंद्र यादव ने कहा — हम टीवी पर कई नेताओं के बड़े-बड़े बयान सुन रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अगर कोई हत्या हो जाए तो वे एक घंटे में इस्तीफ़ा दे देंगे। अब पूछिए, वह इस्तीफ़ा कहाँ है?
उन्होंने आगे कहा — बीजेपी के लोग सुशासन की बातें करते हैं, लेकिन वही लोग आदरणीय लालू यादव जी के सुशासन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं।”
अनंत सिंह की सुरक्षा बढ़ाए जाने पर धर्मेंद्र यादव ने कहा — उन्हें सुरक्षा देने की नहीं, जेल में रखने की ज़रूरत है।
बिहार चुनाव में योगी आदित्यनाथ की रैलियों और मंच साझा करने पर उन्होंने कहा – उत्तर प्रदेश में योगी जी ने क्या किया है, यह सबको पता है। उन्हें तो नफरत फैलाने के लिए पूरे देश में बुलाया जाता है।
ओपी राजभर पर कटाक्ष करते हुए धर्मेंद्र यादव बोले — जो अपने ही घोसी विधानसभा में नहीं दिखे, उन्हें मैं बिहार में कहाँ ढूंढने जाऊँ?
सीएम योगी पर दिए गए बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हलचल मची है। वही योगी को एक हिंदुत्व का चेहरा माना जाता है और अब तक उनके बीते गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान आदि प्रदेशों चुनावों के प्रचार के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो उन्होंने जहां पर जिन-जिन सीटों पर प्रचार किया है, वहां पर 95% सफलता के स्ट्राइक रेट है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ पर बयां लेकर बीजेपी के नेताओं का क्या रुख होगा? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
