धर्मेद्र यादव का योगी आदित्यनाथ पर निशाना, बोले- “योगी को नफरत फैलाने के लिए पूरे देश में बुलाया जाता है”

उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों ने SIR को महज़ वोट काटने का हथकंडा बना रखा है। यह कुछ और नहीं, बल्कि वोट बाँटने की साज़िश है। आयोग की जिम्मेदारी यह नहीं है कि कौन घुसपैठिया है या नहीं। जिनकी जिम्मेदारी थी, वे 11 साल से क्या कर रहे हैं? मोदी जी के 56 इंच के सीने के बावजूद घुसपैठिए क्यों नहीं रुक पाए? नीतीश जी 20 साल से क्या कर रहे हैं, और योगी जी ने 8 सालों में क्या किया? यह सब बहानेबाज़ी है — सिर्फ वोट काटने की राजनीति।