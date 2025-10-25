Patrika LogoSwitch to English

मऊ

मऊ भाजपा संगठन में कलह, पूर्व और वर्तमान जिलाध्यक्ष आमने-सामने

जिले के भाजपा के वर्तमान एवं पूर्व जिलाध्यक्षों के बीच तीखी नोकझोंक और आपसी विवाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

less than 1 minute read
Google source verification

मऊ

image

Abhishek Singh

Oct 25, 2025

Mau

Mau News, Pc: Patrika

Mau Politics: मऊ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के संगठन में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जिले के वर्तमान एवं पूर्व जिलाध्यक्षों के बीच तीखी नोकझोंक और आपसी विवाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

ताजा मामला बीते दिन के एक कार्यक्रम का बताया जा रहा है। कार्यक्रम की तैयारी के दौरान भाजपा की पूर्व विवादित जिलाध्यक्ष नूपुर अग्रवाल और वर्तमान जिलाध्यक्ष रामाश्रय मौर्य के बीच बहस हो गई। आरोप है कि नूपुर अग्रवाल कार्यक्रम में बिना आमंत्रण पहुंच गईं, जिस पर वर्तमान जिलाध्यक्ष ने उन्हें सूचित किया कि वे कार्यक्रम में अपेक्षित (आमंत्रित) नहीं हैं।

इसके बावजूद नूपुर अग्रवाल ने कार्यक्रम स्थल पर ही अपने ड्राइवर से वीडियो बनवाना शुरू कर दिया। प्रोटोकॉल के अनुसार आयोजकों ने इस पर आपत्ति जताई, तो पूर्व जिलाध्यक्ष कथित रूप से भड़क गईं। बताया जा रहा है कि उन्होंने और उनके ड्राइवर ने हाथापाई का प्रयास किया तथा ओबीसी समाज के जिला अध्यक्ष के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां भी कीं।

संगठन में यह चर्चा भी जोरों पर है कि नूपुर अग्रवाल, वर्तमान जिलाध्यक्ष रामाश्रय मौर्य पर प्रभाव बनाए रखना चाहती हैं, जबकि मौर्य उनके दबाव में काम करने को तैयार नहीं हैं।

जानिए पूरा बवाल क्यों हुआ

गौरतलब है कि भाजपा और उसके सहयोगी संगठनों में यह स्पष्ट नियम है कि जिसे आमंत्रित किया जाता है, वही कार्यक्रम में “अपेक्षित” माना जाता है। जिसे निमंत्रण नहीं दिया जाता, उसे “अनअपेक्षित” (कार्यक्रम में सम्मिलित न होने योग्य) माना जाता है।

वही नूपुर अग्रवाल अपने अध्यक्ष कार्यकाल में काफी विवादों में रही उनके पति का बीजेपी के कार्यकर्ताओं से ठेके में कार्य देने के बदले 5% कमीशन मांगने का ऑडियो वायरल हुआ। जिससे उनकी काफी किरकिरी भी हुई थी सत्ता पक्ष में होने के कारण मामले को किसी तरह से दबाया गया।

Published on:

25 Oct 2025 12:13 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / मऊ भाजपा संगठन में कलह, पूर्व और वर्तमान जिलाध्यक्ष आमने-सामने

