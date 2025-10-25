मऊ भाजपा संगठन में कलह, पूर्व और वर्तमान जिलाध्यक्ष आमने-सामने

ताजा मामला बीते दिन के एक कार्यक्रम का बताया जा रहा है। कार्यक्रम की तैयारी के दौरान भाजपा की पूर्व विवादित जिलाध्यक्ष नूपुर अग्रवाल और वर्तमान जिलाध्यक्ष रामाश्रय मौर्य के बीच बहस हो गई। आरोप है कि नूपुर अग्रवाल कार्यक्रम में बिना आमंत्रण पहुंच गईं, जिस पर वर्तमान जिलाध्यक्ष ने उन्हें सूचित किया कि वे कार्यक्रम में अपेक्षित (आमंत्रित) नहीं हैं।