UP News: यूपी में 12 पीसीएस अधिकारियों का तबादला, रमेश बाबू बने मऊ के सिटी मजिस्ट्रेट



सी. निष्ठा पाण्डेय, उप जिलाधिकारी, लखनऊ से नगर मजिस्ट्रेट, सीतापुर,

रमेश बाबू, उप जिलाधिकारी, मऊ से नगर मजिस्ट्रेट, मऊ,

प्रेम नारायण सिंह, संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अयोध्या

तीर्थ विकास परिषद, अयोध्या से अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), देवरिया,

चन्द्र शेखर, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), कानपुर नगर से अपर जिलाधिकारी (वि/रा), चित्रकूट,

राजेश कुमार, उप जिलाधिकारी, रामपुर से अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), कानपुर नगर

विजय कुमार सिंह, अपर आयुक्त, अलीगढ़ मंडल एवं कुलसचिव, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से मुख्य राजस्व अधिकारी, देवरिया,

अखिलेश यादव, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), अलीगढ़ से अपर आयुक्त, अलीगढ़ मंडल, अलीगढ़,

मृदुल सिंह, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), कौशाम्बी से कुलसचिव, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़