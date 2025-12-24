24 दिसंबर 2025,

बुधवार

मऊ

UP News: यूपी में 12 पीसीएस अधिकारियों का तबादला, रमेश बाबू बने मऊ के सिटी मजिस्ट्रेट

रमेश बाबू को मऊ नगर का नया सिटी मजिस्ट्रेट बनाया गया है। वर्तमान में रमेश बाबू सदर एसडीएम के पद पर तैनात हैं।

मऊ

image

Abhishek Singh

Dec 24, 2025

उत्तर प्रदेश शासन ने प्रदेश में पीसीएस रैंक के 12 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। रमेश बाबू को मऊ नगर का नया सिटी मजिस्ट्रेट बनाया गया है। वर्तमान में रमेश बाबू सदर एसडीएम के पद पर तैनात हैं।


शासन ने जिन अधिकारियों का तबादला किया है वो है


परमान्द झा, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) शामली से अपर जिलाधिकारी (वि/रा), जौनपुर,
सोहन लाल, उप जिलाधिकारी, लखनऊ से अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), शामली,


सी. निष्ठा पाण्डेय, उप जिलाधिकारी, लखनऊ से नगर मजिस्ट्रेट, सीतापुर,
रमेश बाबू, उप जिलाधिकारी, मऊ से नगर मजिस्ट्रेट, मऊ,
प्रेम नारायण सिंह, संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अयोध्या
तीर्थ विकास परिषद, अयोध्या से अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), देवरिया,
चन्द्र शेखर, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), कानपुर नगर से अपर जिलाधिकारी (वि/रा), चित्रकूट,
राजेश कुमार, उप जिलाधिकारी, रामपुर से अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), कानपुर नगर
विजय कुमार सिंह, अपर आयुक्त, अलीगढ़ मंडल एवं कुलसचिव, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से मुख्य राजस्व अधिकारी, देवरिया,
अखिलेश यादव, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), अलीगढ़ से अपर आयुक्त, अलीगढ़ मंडल, अलीगढ़,
मृदुल सिंह, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), कौशाम्बी से कुलसचिव, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़


अनिल कुमार, उप जिलाधिकारी, कुशीनगर से अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), अलीगढ़
नम्रता सिंह, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ से अपर जिलाधिकारी (भू/अ), लखनऊ।

Published on:

24 Dec 2025 11:50 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / UP News: यूपी में 12 पीसीएस अधिकारियों का तबादला, रमेश बाबू बने मऊ के सिटी मजिस्ट्रेट

मऊ

उत्तर प्रदेश

