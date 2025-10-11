Patrika LogoSwitch to English

मऊ

Mau News: अलाउद्दीनपुर में पंचायत भवन एवं विकास कार्यों का डीएम ने किया निरीक्षण

विकासखंड क्षेत्र के ग्राम अलाउद्दीनपुर कुत्तुबपुर में बने पंचायत भवन सहित गांव में संचालित विभिन्न विकास कार्यों का शनिवार को जिलाधिकारी प्रवीण कुमार मिश्र ने निरीक्षण किया।

2 min read

मऊ

image

Abhishek Singh

Oct 11, 2025

Mau News

Mau News, Pc: Patrika

Mau News: मुहम्मदाबाद गोहना विकासखंड क्षेत्र के ग्राम अलाउद्दीनपुर कुत्तुबपुर में बने पंचायत भवन सहित गांव में संचालित विभिन्न विकास कार्यों का शनिवार को जिलाधिकारी प्रवीण कुमार मिश्र ने निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान डीएम ने पंचायत भवन के सुन्दर निर्माण की सराहना करते हुए ग्राम प्रधान को बधाई दी। उन्होंने भवन में बनी लाइब्रेरी को देखकर प्रसन्नता जताई और निर्देश दिया कि इसका किसी भी प्रकार से दुरुपयोग न किया जाए। डीएम ने कहा कि लाइब्रेरी में बच्चों के लिए उपयोगी और शैक्षिक किताबें रखी जाएं, ताकि गांव के विद्यार्थी लाभान्वित हो सकें।

जिलाधिकारी ने किया परिसर का निरीक्षण

पंचायत भवन में पंचायत सहायक कक्ष, सभागार कक्ष और स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ शौचालय का निर्माण किया गया है। डीएम ने भवन परिसर में बनी पानी की टंकी की सफाई व्यवस्था की जांच की और जहां थोड़ी गंदगी पाई गई, वहां तत्काल सफाई कराने के निर्देश दिए। उन्होंने पूरे पंचायत भवन का बारीकी से निरीक्षण किया और परिसर में पौधरोपण भी किया।

इसके बाद डीएम ने गांव में स्थित कंपोजिट विद्यालय का निरीक्षण किया। कुछ कमियां पाए जाने पर उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया कि इन्हें शीघ्र दूर किया जाए।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने हर घर जल मिशन योजना के अंतर्गत बनी पानी की टंकी का भी जायजा लिया। ग्रामीणों ने बताया कि अब भी कुछ घरों तक पानी की आपूर्ति नहीं पहुंच पा रही है। इस पर डीएम ने संबंधित ठेकेदार को निर्देश दिया कि जिन घरों में सप्लाई नहीं हो पाई है, वहां शीघ्र पाइपलाइन बिछाकर पानी की समस्या का समाधान किया जाए, अन्यथा लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

पंचायत भवन का निर्माण 27 लाख रुपये की लागत से कराया गया है। निरीक्षण के अंत में जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मन्नान अहमद को बेहतर निर्माण कार्य के लिए बधाई दी।

इस अवसर पर जिलाविद्यालय निरीक्षक कुमार अमरेंद्र, खंड विकास अधिकारी कलाधार पांडेय, ग्राम सचिव प्रसन्नाकांत पाठक, ग्राम प्रधान शमा परवीन, एडीओ पंचायत आदित्य सिंह, डीसी मनरेगा सहित कई जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट

