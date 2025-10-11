Mau News: अलाउद्दीनपुर में पंचायत भवन एवं विकास कार्यों का डीएम ने किया निरीक्षण

निरीक्षण के दौरान उन्होंने हर घर जल मिशन योजना के अंतर्गत बनी पानी की टंकी का भी जायजा लिया। ग्रामीणों ने बताया कि अब भी कुछ घरों तक पानी की आपूर्ति नहीं पहुंच पा रही है। इस पर डीएम ने संबंधित ठेकेदार को निर्देश दिया कि जिन घरों में सप्लाई नहीं हो पाई है, वहां शीघ्र पाइपलाइन बिछाकर पानी की समस्या का समाधान किया जाए, अन्यथा लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।