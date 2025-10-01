Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मऊ

निर्वाचित होने के 6 वर्ष बाद पूर्व सांसद बनकर घोसी पहुंचे अतुल राय, बोले षड्यंत्र का बाहुबलियों का शिकार हुआ

2019 के लोकसभा में बसपा की सीट से अतुल राय घोसी लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित हुए लेकिन चुनाव के दौरान ही उनके ऊपर एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया जिसके चलते वह जेल चले गए। पूरे अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में वह कभी जेल से बाहर नहीं आ सके।

2 min read

मऊ

image

Abhishek Singh

Oct 01, 2025

Mau news

घोसी पहुंचे पूर्व सांसद अतुल राय, Pc: अभिषेक सिंह

Mau Politics News: लोकसभा से पूर्व सांसद अतुल राय सांसद बनने के 6 वर्षों बाद अपने लोकसभा क्षेत्र में पहुंचे। यहां पर विभिन्न लोगों से मुलाकात करने के बाद वह मीडिया से रूबरू हुए । इस दौरान अतुल राय ने कहा कि मुझे साजिश के तहत जेल भेजा गया लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से मैं बाइजज़्त बरी हो गया हूं लेकिन दुख इस बात रहा कि जिस घोसी की जनता ने मुझे अपनी सेवा करने के लिए चुना उनका मैं क्षेत्र में रह करके सेवा नहीं कर सका।

जानिए अतुल राय से जुड़ा प्रकरण

गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा में बसपा की सीट से अतुल राय घोसी लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित हुए लेकिन चुनाव के दौरान ही उनके ऊपर एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया जिसके चलते वह जेल चले गए। पूरे अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में वह कभी जेल से बाहर नहीं आ सके। सर्वोच्च न्यायालय से भ बाइजज़्त बरी होने के बाद अतुल राय अपने लोकसभा क्षेत्र में 6 वर्ष बाद पहुंचे। जिसमें भारी काफिले के साथ वह अपने लोकसभा क्षेत्र में प्रवेश किया जनपद के विभिन्न जगहों पर पहुंचकर के वह लोगों से मुलाकात किया और देर रात वह शहर में पहुंचे जहां पर उनके चाहने वालों ने भव्य स्वागत किया और यहां पर मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व सांसद अतुल राय ने कहा कि पूर्वांचल के प्रभावशाली लोगों ने मुझे साजिश के तहत जेल भिजवाया 2019 लोकसभा सीट में आजमगढ़ की सीट से अखिलेश यादव चुनाव लड़े थे लेकिन उनसे भी अधिक वोटो से मैं चुनाव जीता पूर्वांचल का सबसे बड़ा जन नेता निकला जो लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। वही अतुल राज से आगे की राजनीति पर पूछने पर उन्होंने बताया कि मैं बसपा का सिपाही हूं जो पार्टी का आदेश निर्देश होगा वह किया जाएगा। फिलहाल में जनता के बीच में आ गया हूं और जनता की सेवा दोगुनी रफ्तार से करूंगा ।हालांकि जब मैं जेल में था तभी भी जनता का काम नहीं रुका। मेरे टीम के लोग लगातार जनता की सेवा में जुटे रहे । चाहे वह कोरोना काल का समय हो या बाढ़ का हमारी टीम ने बढ़ चढ़ के लोगों को मदद दिया ।हालांकि दुख इस बात का है कि मैं सशरीर रह करके जनता की सेवा नहीं कर पाया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

01 Oct 2025 02:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / निर्वाचित होने के 6 वर्ष बाद पूर्व सांसद बनकर घोसी पहुंचे अतुल राय, बोले षड्यंत्र का बाहुबलियों का शिकार हुआ

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

मऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Mau News: नवरात्रि मेला को लेकर मऊ पुलिस सक्रिय, एसपी ने संभाला मोर्चा

मऊ

Mau Crime: पुलिस और बदमाशों बीचमुठभेड़, बैंक लुटेरा गिरफ्तार

Mau crime
मऊ

Mau News: गेट का छज्जा गिरने से मासूम की मौत, पिता गंभीर रूप से घायल

Mau news
मऊ

Mau News: पशु तस्करों से पुलिस की हुई मुठभेड़, 2 तस्कर गिरफ्तार

Mau
मऊ

Mau News: ग्राम प्रधान प्रतिनिधि को बदमाशों ने मारी गोली, मचा हड़कंप

Mau
मऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.