मऊ में 15 साल से चल रहा था नकली डीएपी का खेल! कृषि विभाग की नाक के नीचे फैक्ट्री में बड़ा भंडाफोड़

Mau News: मऊ जिले के दोहरीघाट थाना क्षेत्र के गोठा गांव में जैविक खाद की आड़ में पिछले 15 वर्षों से किसानों को धोखा देने वाला बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। एसओजी, सीओ घोसी जितेंद्र सिंह और कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने देर रात छापा मारकर नकली डीएपी खाद की भारी खेप बरामद की और फैक्ट्री संचालक समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया।