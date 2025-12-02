मऊ में 15 साल से चल रहा था नकली डीएपी का खेल! कृषि विभाग की नाक के नीचे फैक्ट्री में बड़ा भंडाफोड़

Mau News: मऊ जिले के दोहरीघाट थाना क्षेत्र के गोठा गांव में जैविक खाद की आड़ में पिछले 15 वर्षों से किसानों को धोखा देने वाला बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। एसओजी, सीओ घोसी जितेंद्र सिंह और कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने देर रात छापा मारकर नकली डीएपी खाद की भारी खेप बरामद की और फैक्ट्री संचालक समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
जैविक खाद बनाने के नाम पर लाइसेंस लेकर कार्यरत मदन राय नकली डीएपी तैयार कर बाजार में सप्लाई कर रहा था। मुखबिर की सूचना पर टीम ने गोदाम में छापा मारा, जहां ट्रक और पिकअप में बोरी लोड करने की प्रक्रिया जारी थी। मौके से मदन राय, एक महिला सहित चार आरोपी गिरफ्तार किए गए।
छापे में पुलिस ने 29 बोरी डीएपी, 18 बोरी यूरिया पोटाश, 7 बोरी फसल बलवान जिंक, 5 बोरी मेलाथियान, 2 बोरी कीटनाशक, 23 बोरी नमक और 47 बोरी अन्य सामग्री जब्त की।
हाल ही में जिले के सरकारी गोदाम में भी नकली खाद का भंडारण पकड़ा गया था। अब लगातार सामने आ रहे मामलों ने कृषि विभाग की निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अन्नदाताओं के साथ हो रही इस धोखाधड़ी पर कब लगेगी रोक?यह अब प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है।
