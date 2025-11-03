घूसखोरी के आरोपों में निलंबित लेखपाल के समर्थन में भड़के लेखपाल साथी, तहसील में तनाव

धरने में शामिल मऊ से आए लेखपाल संघ के पदाधिकारी आशुतोष पाण्डेय ने मंच से कहा — “एसडीएम भ्रष्टाचारी है, तहसीलदार भ्रष्टाचारी है, नायब भ्रष्टाचारी है।” उन्होंने प्रशासनिक तंत्र पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि भ्रष्टाचार की जड़ें तहसील में गहराई तक फैली हैं, और जब कोई रिट हाईकोर्ट में जाती है तो उसका सारा खर्चा लेखपालों को ही उठाना पड़ता है। धरने में कई वक्ताओं ने प्रशासन को “भ्रष्टाचार का केंद्र” बताते हुए कहा कि ईमानदार कर्मचारियों को फंसाया जा रहा है, जबकि असली भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने निलंबित लेखपाल दिनेश चौहान को निर्दोष बताते हुए तत्काल बहाली की मांग की। इस दौरान तहसील अध्यक्ष अरविन्द पाण्डेय, मंत्री सौरभ राय, गौरव राय, शेषनाथ चौहान, सपना प्रभाकर, जिला अध्यक्ष आशुतोष पाण्डेय जिला मंत्री राहुल बाबा समेत बड़ी तादाद में मधुबन सदर और मुहम्मदाबाद के लेखपाल मौजूद रहे।