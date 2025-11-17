पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान का अंतिम संस्कार, हजारों की भीड़ ने दी नम आंखों से विदाई

पूर्व सांसद की शव यात्रा, Pc: Patrika
Mau News: घोसी लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान के निधन की खबर से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। सोमवार तड़के दिल्ली से उनका पार्थिव शरीर मोहल्ला कबीराबाद स्थित आवास पर पहुंचते ही कोहराम मच गया। परिजनों व शुभचिंतकों की आंखें नम हो उठीं। दोपहर करीब एक बजे निकली शव यात्रा ने पूरे नगर को शोक में डुबो दिया।
शव यात्रा में कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान, पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव, एमएलसी यशवंत सिंह, विधायक रामविलास चौहान, विधायक राजेंद्र कुमार, बसपा प्रत्याशी रहे डॉ. धर्म सिंह गौतम, नगर चेयरमैन प्रतिनिधि दीपक गुप्ता ‘डायमंड’, बसपा जिलाध्यक्ष शैलेंद्र उर्फ सिंटू, सपा जिलाध्यक्ष दूधनाथ यादव सहित भारी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिवक्ता, व्यापारी और नगरवासी शामिल हुए।
शव यात्रा आवास से शुरू होकर रेलवे फाटक, शहीद चौक, तहसील परिसर, बरामदपुर मोड़, बरामदपुर डिग्री कॉलेज मार्ग से होते हुए ग्राम सुरहुरपुर स्थित उनके निजी भू-भाग पर पहुंची। यहीं पत्नी की समाधि के पास उनका अंतिम संस्कार किया गया। कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर उन्हें अंतिम सलामी दी।
मुखाग्नि उनके पुत्र मोहन चौहान ने दी। इस दौरान पोते विक्रम, विशाल, अभय, विजय, बजरंगी चौहान सहित पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल था।
बीते दो दिन पूर्व दिल्ली में हार्ट अटैक आने पर उन्हें आरएमएल (राम मनोहर लोहिया) अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां रविवार देर शाम चार बजे दोबारा हार्ट अटैक आने से उनका निधन हो गया था। सोमवार सुबह छह बजे शव पहुंचते ही पूरा इलाका गमगीन हो उठा।
निधन की खबर फैलते ही नेताओं, कार्यकर्ताओं और आमजन का तांता लगा रहा। स्थल पर एसडीएम अभिषेक गोस्वामी, कोतवाल कमलकांत वर्मा, अमर सोनकर, राजकुमार गुप्ता, मनोज कश्यप, वीरेंद्र तिवारी, जगदीश प्रसाद गुप्ता, ओमप्रकाश राजभर सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। क्षेत्र में शोक की लहर बनी हुई है।
