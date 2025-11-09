Patrika LogoSwitch to English

मऊ में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने किया महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण, बोले – बिहार में बन रही नीतीश की सरकार

कोपागंज विकास खंड के महुआर गांव स्थित पवहारी जी महाराज मंदिर परिसर में रविवार को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा का अनावरण पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित रहे।

मऊ

image

Abhishek Singh

Nov 09, 2025

Mau News: यूपी के मऊ जिले में कोपागंज विकास खंड के महुआर गांव स्थित पवहारी जी महाराज मंदिर परिसर में रविवार को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा का अनावरण पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान मंदिर परिसर और आसपास सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए थे। पुलिस बल तैनात रहा और पूरी व्यवस्था प्रशासन की निगरानी में संपन्न हुई।

बिहार चुनाव पर बोले पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह

मंच से संबोधित करते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने कहा - मुझे बिहार के कई कार्यक्रमों में जाना था, लेकिन जब पता चला कि वहां नीतीश कुमार की सरकार बन रही है, तो मैंने कहा - चलो कोई बात नहीं, अब बिहार जाना टल गया।

उन्होंने महाराणा प्रताप के साहस, स्वाभिमान और देशभक्ति को नमन करते हुए युवाओं से उनके आदर्शों को जीवन में अपनाने की अपील की।

Published on:

09 Nov 2025 10:57 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / मऊ में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने किया महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण, बोले – बिहार में बन रही नीतीश की सरकार

