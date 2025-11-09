मऊ में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने किया महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण, बोले – बिहार में बन रही नीतीश की सरकार

Mau News: यूपी के मऊ जिले में कोपागंज विकास खंड के महुआर गांव स्थित पवहारी जी महाराज मंदिर परिसर में रविवार को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा का अनावरण पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित रहे।