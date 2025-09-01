Mau Crime News: शीतला मंदिर चोरी में मामले में 25 हज़ार का इनमिया गैगेस्टर राकेश पाल गिरफ्तार

Mau Crime: मऊ पुलिस ने 25 हजार रुपये के इनामी अपराधी राकेश पाल को गिरफ्तार कर लिया है। राकेश वाराणसी के सारनाथ थाना क्षेत्र के लेदुपुर आशापुर का निवासी है। उस पर मऊ और वाराणसी में कई मुकदमे दर्ज हैं।
मऊ के पुलिस अधीक्षक इलामारन जी के निर्देश पर वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा था। इस अभियान में अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार और क्षेत्राधिकारी नगर अंजनी कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में कोतवाली नगर पुलिस को सफलता मिली।
गौरतलब है कि मऊ कोतवाली थाना क्षेत्र के शीतला मंदिर में कुछ दिनों पहले चोरी की घटना हुई थी जिसमें चोरों के खिलाफ गैंगस्टर एक के तहत पुलिस ने करवाई किया और उसे मामले में जो गैंग बना उसमें राकेश पाल भी शामिल है ।जिस पर मऊ पुलिस ने ₹25000 का इनाम घोषित किया था लेकिन राकेश न्यायालय में समर्पण नहीं किया । जिसके बाद पुलिस की टीम ने उसको गिरफ्तार किया। हालांकि राकेश पाल पुलिस ब्रीफिंग के दौरान मीडिया से बोला कि वह निर्दोष है उसे फंसाया जा रहा है।
31 अगस्त 2025 को मुखबिर से सूचना मिली कि राकेश पाल रामलीला मैदान के पास खड़ा है। वह रेलवे स्टेशन से कहीं जाने की फिराक में था। कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने रात करीब 8:20 बजे राकेश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है।