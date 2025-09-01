Mau Crime News: शीतला मंदिर चोरी में मामले में 25 हज़ार का इनमिया गैगेस्टर राकेश पाल गिरफ्तार

गौरतलब है कि मऊ कोतवाली थाना क्षेत्र के शीतला मंदिर में कुछ दिनों पहले चोरी की घटना हुई थी जिसमें चोरों के खिलाफ गैंगस्टर एक के तहत पुलिस ने करवाई किया और उसे मामले में जो गैंग बना उसमें राकेश पाल भी शामिल है ।जिस पर मऊ पुलिस ने ₹25000 का इनाम घोषित किया था लेकिन राकेश न्यायालय में समर्पण नहीं किया । जिसके बाद पुलिस की टीम ने उसको गिरफ्तार किया। हालांकि राकेश पाल पुलिस ब्रीफिंग के दौरान मीडिया से बोला कि वह निर्दोष है उसे फंसाया जा रहा है।