Mau Politics: घोसी संभावित उपचुनाव, कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर का वाकोवर् से बीजेपी की तैयारीयों को बड़ा झटका

घोसी विधानसभा के उपचुनाव पर ओमप्रकाश राजभर से मीडिया ने चर्चा किया। विधायक सुधाकर सिंह के आकस्मिक निधन के बाद 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर घोसी में उपचुनाव होने की संभावना बन गई है। इस पर जब राजभर से पूछा गया कि “संभावित उपचुनाव के लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी?” तो उन्होंने देहाती कहावत सुनाते हुए संकेतों में बात खत्म कर दी—

“खोंखी आवे सवेरे… संझे मुंह बावे।” अर्थात—सुबह खांसी आए और शाम को जम्हाई आए… मतलब अभी कुछ भी तय नहीं!