अखिलेश यादव से मिलते ही फफक कर रोए, विधायक सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह

मऊ : घोसी विधानसभा से विधायक सुधाकर सिंह का निधन हो गया। वह 67 साल के थे। वह 2023 के उपचुनाव में सपा के टिकट पर जीत दर्ज कर विधायक बने थे। विधायक के निधन की सूचना मिलने पर अखिलेश यादव तुरंत मेदांता अस्पताल पहुंचे थे। अखिलेश यादव को देखकर उनके पुत्र सुजीत सिंह खुद को संभाल नहीं सके और फफक कर रो पड़े। अखिलेश यादव ने आगे बढ़ कर उन्हें संभाला और सांत्वना दी।