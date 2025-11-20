Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मऊ

अखिलेश यादव से मिलते ही फफक कर रोए, विधायक सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह

Ghosi MLA Sudhakar Singh Passes Away : घोसी विधायक के निधन पर सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शोक व्यक्त किया है। विधायक के निधन की सूचना मिलने पर अखिलेश यादव तुरंत मेदांता अस्पताल पहुंचे थे। अखिलेश यादव से मिलकर विधायक सुधाकर सिंह के बेटे फफक कर रोने लगे।

2 min read
Google source verification

मऊ

image

Avaneesh Kumar Mishra

Nov 20, 2025

अखिलेश यादव से मिलकर भावुक हुए विधायक सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह, PC- Patrika

मऊ : घोसी विधानसभा से विधायक सुधाकर सिंह का निधन हो गया। वह 67 साल के थे। वह 2023 के उपचुनाव में सपा के टिकट पर जीत दर्ज कर विधायक बने थे। विधायक के निधन की सूचना मिलने पर अखिलेश यादव तुरंत मेदांता अस्पताल पहुंचे थे। अखिलेश यादव को देखकर उनके पुत्र सुजीत सिंह खुद को संभाल नहीं सके और फफक कर रो पड़े। अखिलेश यादव ने आगे बढ़ कर उन्हें संभाला और सांत्वना दी।

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर लिखा, 'घोसी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह का निधन अत्यंत दुःखद! ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें। शोक संतप्त परिजनों को यह असीम दुःख सहने का संबल प्राप्त हो। भावभीनी श्रद्धांजलि।' घोसी विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक सुधाकर सिंह का गुरुवार सुबह लखनऊ के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। उनके बेटे डॉ. सुजीत सिंह ने उनके निधन की पुष्टि की।

जानकारी के अनुसार, 17 नवंबर को दिल्ली में मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी के रिसेप्शन से लौटते समय विधायक की तबीयत बिगड़ गई थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर उन्हें अचानक सांस लेने में दिक्कत हुई। वाराणसी पहुंचने पर स्थिति और गंभीर हो गई, जिसके बाद उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत में सुधार न होने पर डॉक्टरों ने उन्हें लखनऊ मेदांता अस्पताल रेफर कर दिया।

मंगलवार को भर्ती होने के बाद मेदांता अस्पताल में डॉक्टरों की टीम उनकी देखरेख कर रही थी, लेकिन गुरुवार सुबह इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। परिजनों ने बताया कि उन्हें हार्ट की समस्या थी और वर्ष 2022 में पेसमेकर लगाया गया था।

सुधाकर सिंह हाल ही में हुए उपचुनाव में चर्चा में आए थे, जहां उन्होंने भाजपा उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को बड़े अंतर से हराकर घोसी सीट पर अपनी जीत दर्ज की थी। राजनीति में उनका कद काफी मजबूत माना जाता था। वे घोसी के ही मूल निवासी थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में वे सपा के प्रबल दावेदार थे, हालांकि अंतिम समय में पार्टी ने उनका टिकट बदलकर दारा सिंह चौहान को दे दिया था।

विधायक सुधाकर सिंह की शवयात्रा पैतृक गांव भावनपुर से 19 किमी की शव यात्रा निकाली जाएगी। अंतिम संस्कार शाम 5.30 बजे दोहरीघाट पर सरयू नदी के किनारे होगा।

ये भी पढ़ें

दुनिया के सामने गाली देता… केस लड़ने के लिए ब्राह्मणों को ही चुना, रोहिणी घावरी का चंद्रशेखर पर तंज
बिजनोर
Rohini Ghaveri VS Chandrashekhar

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

20 Nov 2025 05:37 pm

Published on:

20 Nov 2025 05:34 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / अखिलेश यादव से मिलते ही फफक कर रोए, विधायक सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह

बड़ी खबरें

View All

मऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

तेज रफ्तार बस ने 10 को रौंदा, सड़क पर बिखरी लाशें, सास और 2 बहुओं की मौत

Mau
मऊ

सपा के ‘संकटमोचक’ नहीं रहे; जानें BJP का मास्टर प्लान फेल करने वाले ‘योद्धा’ सुधाकर सिंह कौन थे?

sudhakar singh
मऊ

Sudhakar Singh Death: घोसी से सपा विधायक सुधाकर सिंह का मेंदांता हॉस्पिटल में निधन

SP MLA Sudhakar Singh Death
मऊ

Mau Accident News : मऊ में डबल डेकर बस पलटी, 14 यात्री घायल, तीन की हालत गंभीर

Mau
मऊ

Umar Ansari: उमर अंसारी के दावते वलीमा में लगा बड़ी राजनैतिक हस्तियों का जमावड़ा

मऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.