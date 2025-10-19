Diwali 2025: दीपावली पर एसपी मऊ का मानवीय पहल — वंचित बच्चों संग मनाई खुशियों की शाम।

Mau SP, Pc: Patrika
Mau Police: डिपो के पर्व दीपावली की पूर्व संध्या पर पुलिस अधीक्षक मऊ डॉ. इलामारन जी ने मानवीय संवेदनाओं का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया। आर्य समाज मऊ परिसर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में उन्होंने आर्य समाज द्वारा संचालित बालवाड़ी प्रकल्प के अंतर्गत अध्ययनरत पिछड़े एवं वंचित समाज के बच्चों के बीच पहुंचकर मिठाई, कॉपी और कलम वितरित की।
बच्चों से आत्मीय संवाद करते हुए एसपी मऊ ने उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ दीं और कहा कि शिक्षा ही वह दीप है जो अंधकार मिटाकर जीवन को दिशा देता है। इस अवसर पर बच्चों ने भी अपनी प्रतिभा का मनमोहक प्रदर्शन किया।
कार्यक्रम के दौरान क्षमता चौहान ने लगभग 20 मिनट तक सुरमयी गीत प्रस्तुत कर वातावरण को भावविभोर कर दिया, वहीं ईशान वर्मा ने वीररस से ओतप्रोत कविता सुनाकर सभी में उत्साह भर दिया। कार्यक्रम के समापन पर बच्चों ने एसपी मऊ से सवाल-जवाब सत्र में भाग लिया, जिसका उन्होंने बड़े स्नेह और सहजता से उत्तर दिया।
आर्य समाज मऊ के मंत्री प्रशांत रत्नम सिंह ने बताया कि बालवाड़ी प्रकल्प का उद्देश्य दूरस्थ और आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के बच्चों तक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करना है। यह प्रकल्प उन क्षेत्रों में प्रारंभिक शिक्षा की नींव रखता है, जहाँ बच्चों का अन्य विद्यालयों तक पहुँचना कठिन होता है। आगे चलकर इन केंद्रों को प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा गया है।
उन्होंने कहा कि आर्य समाज का यह प्रयास न केवल शिक्षा का प्रसार है, बल्कि समाज के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक सशक्त कदम है। वैदिक मूल्यों, भारतीय संस्कृति और नैतिक सिद्धांतों पर आधारित यह शिक्षा आगामी पीढ़ी को आत्मनिर्भर और संस्कारित बनाने का माध्यम बनेगी।
कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन, आर्य समाज के पदाधिकारीयों में प्रहलाद वर्मा उप और प्रभारी प्रधान, राजेश वर्मा कोषाध्यक्ष, पूर्व मंत्री सुमित राय, उपमंत्री राहुल सिंह, दुर्गादयाल, संचालनकर्ता प्रधानाध्यापक मुरलीधर, स्कूल के शिक्षक, अभिभावक और स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
