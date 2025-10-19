Diwali 2025: दीपावली पर एसपी मऊ का मानवीय पहल — वंचित बच्चों संग मनाई खुशियों की शाम।

आर्य समाज मऊ के मंत्री प्रशांत रत्नम सिंह ने बताया कि बालवाड़ी प्रकल्प का उद्देश्य दूरस्थ और आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के बच्चों तक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करना है। यह प्रकल्प उन क्षेत्रों में प्रारंभिक शिक्षा की नींव रखता है, जहाँ बच्चों का अन्य विद्यालयों तक पहुँचना कठिन होता है। आगे चलकर इन केंद्रों को प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा गया है।