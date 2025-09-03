Patrika LogoSwitch to English

मऊ

Mau News: फर्जी अस्पतालों में 4 मौत के बाद सांसद राजीव राय भड़के, बोले चिकित्सा माफ़िया मशरूम की तरह फर्जी हॉस्पिटल खोले

अवैध अस्पतालों में लगातार हो रही मौत के बाद जनपद में हड़कंप मचा है। कभी मंत्री एके शर्मा तो कभी सांसद राजीव राय तो कभी स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम बृजेश पाठक इस मामले को संज्ञान में ले रहे हैं। बुधवार को सांसद राजीव राय जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर अवैध अस्पतालों पर तत्काल एक्शन लेने के लिए डीएम से बात की।

मऊ

Abhishek Singh

Sep 03, 2025

सांसद राजीव राय
सांसद राजीव राय DM से मिले, Pc:Patrika

Mau News: मऊ जनपद में अवैध अस्पतालों में लगातार हो रही मौत के बाद जनपद में हड़कंप मचा है। कभी मंत्री एके शर्मा तो कभी सांसद राजीव राय तो कभी स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम बृजेश पाठक इस मामले को संज्ञान में ले रहे हैं। बुधवार को सांसद राजीव राय जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर अवैध अस्पतालों पर तत्काल एक्शन लेने के लिए डीएम से बात की। सांसद ने कहा कि जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की मनमानी और भ्रष्टाचार से लोगों की जिंदगी छीनी जा रही है जो बर्दाश्त नहीं है, जल्द से जल्द अवैध अस्पतालों पर कार्यवाई हो। साथ ही सांसद ने कहा कि मैंने मांग किया है कि अगली दिशा के बैठक में मऊ जनपद में जितने भी अस्पताल रजिस्टर्ड हैं उनमें किस-किस डॉक्टर की नाम है सारा विवरण मांगा है।

मीडिया ने जब डिप्टी सीएम की जांच टीम का जिक्र किया तो सांसद राजीव राय ने कहा कि कोई भी जनप्रतिनिधि आवाज़ उठाएं आवाज उठाना जरूरी है, ना कि इसका श्रेय लेना। मऊ में जो संगठित रूप से फर्जीअस्पताल संचालित हो रहे हैं इन पर तत्काल एक्शन लेना जरूरी है।

बिजली विभाग के छापेमारी पर भी सांसद बोले

घोसी सांसद राजीव राय जिलाधिकारी से बिजली विभाग के छापेमारी के दौरान हो रही है अवैध वसूली और मनमानी पर भी बात रखी। सांसद ने कहा कि जिस तरीके से बिजली विभाग की टीम छापेमारी के दौरान लोगों के घरों में सीढ़ी से प्रवेश कर रही है वह गलत है।जिस घर में केवल महिलाएं हैं कोई पुरुष नहीं है उसे घर में कोई भी कर्मचारी कैसे प्रवेश कर सकता है। साथ ही बोले कि मैं लोगों से बताना चाहता हूं कि जिसके भी घर में कोई बिजली कर्मचारी सीढ़ी लगा घुसे और कोई पुरुष घर में नहीं है तो महिलाएं तत्काल उस कर्मचारियों को घर में बंद कर दें और मुझे सूचना दें मैं ऐसे कर्मचारियों को पुलिस से गिरफ्तार करवाऊंगा।

सांसद ने दी धरना की चेतावनी

सांसद राजीव राय ने जिलाधिकारी से बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों की मनमानी रोकने की बात कही। इसके बाद संसद ने कहा कि अगर अधिकारी अपनी मनमानी नहीं रोकते हैं अवैध अस्पतालों का संचार नहीं रुकता है बिजली विभाग में वसूली नहीं रुकती है टारगेट करके मुस्लिम और यादवों का घर गिरना नहीं रुकता है तो मैं अगले महीने से इसी कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठूंगा।

03 Sept 2025 01:57 pm

03 Sept 2025 01:43 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau News: फर्जी अस्पतालों में 4 मौत के बाद सांसद राजीव राय भड़के, बोले चिकित्सा माफ़िया मशरूम की तरह फर्जी हॉस्पिटल खोले

