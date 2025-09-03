Mau News: फर्जी अस्पतालों में 4 मौत के बाद सांसद राजीव राय भड़के, बोले चिकित्सा माफ़िया मशरूम की तरह फर्जी हॉस्पिटल खोले

Mau News: मऊ जनपद में अवैध अस्पतालों में लगातार हो रही मौत के बाद जनपद में हड़कंप मचा है। कभी मंत्री एके शर्मा तो कभी सांसद राजीव राय तो कभी स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम बृजेश पाठक इस मामले को संज्ञान में ले रहे हैं। बुधवार को सांसद राजीव राय जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर अवैध अस्पतालों पर तत्काल एक्शन लेने के लिए डीएम से बात की। सांसद ने कहा कि जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की मनमानी और भ्रष्टाचार से लोगों की जिंदगी छीनी जा रही है जो बर्दाश्त नहीं है, जल्द से जल्द अवैध अस्पतालों पर कार्यवाई हो। साथ ही सांसद ने कहा कि मैंने मांग किया है कि अगली दिशा के बैठक में मऊ जनपद में जितने भी अस्पताल रजिस्टर्ड हैं उनमें किस-किस डॉक्टर की नाम है सारा विवरण मांगा है।