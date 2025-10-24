तमसा नदी में लक्ष्मी प्रतिमाओं का हुआ विसर्जन, माँ अगली बरस तु जल्दी आना

मुहम्मदाबाद गोहना की ऐतिहासिक माता लक्ष्मी मेले में मां के विभिन्न रूपों की प्रतिमाओं का स्थापना कर तीन दिवसीय चले भव्य मेले के संपन्न होते ही स्थापित प्रतिमाओं का गुरुवार शाम 7 बजे से बड़े-बड़े डीजे, लाइट व माँ भक्ति गीत के साथ नाचते गाते कस्बे के इदारतगंज मोहल्ले से प्रारंभ होकर बाईपास रोड, कोतवाली गेट, से होता हुआ शहीद चौक, मुख्य बाजार, विजय स्तंभ चौक, के रास्ते से गुजरते हुए श्रद्धालुओं ने तमसा नदी के राजघाट रामघाट ओवर ब्रिज के करीब ले गए। जहां मूर्ति आयोजकों एवं नगर पंचायत के लगाए गए गोताखोरों के साथ मां को लोगो ने अपने हाथों से तमसा नदी के जल में विसर्जित किया।