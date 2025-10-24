तमसा नदी में लक्ष्मी प्रतिमाओं का हुआ विसर्जन, माँ अगली बरस तु जल्दी आना

फ़ोटो: प्रमोद विश्वकर्मा
Mau News: दीपावली पर्व पर मुहम्मदाबाद गोहना कस्बे में स्थापित माता लक्ष्मी व भगवान गणेश की कुल 62 प्रतिमाओं का तमसा नदी में देर रात लगभग 2 बजे तक गाजे बाजे के साथ नम आंखों से विसर्जन किया गया। विसर्जन करते समय श्रद्धालुओं ने कहा कि अगली बरस तू मां जल्दी आना।
मुहम्मदाबाद गोहना की ऐतिहासिक माता लक्ष्मी मेले में मां के विभिन्न रूपों की प्रतिमाओं का स्थापना कर तीन दिवसीय चले भव्य मेले के संपन्न होते ही स्थापित प्रतिमाओं का गुरुवार शाम 7 बजे से बड़े-बड़े डीजे, लाइट व माँ भक्ति गीत के साथ नाचते गाते कस्बे के इदारतगंज मोहल्ले से प्रारंभ होकर बाईपास रोड, कोतवाली गेट, से होता हुआ शहीद चौक, मुख्य बाजार, विजय स्तंभ चौक, के रास्ते से गुजरते हुए श्रद्धालुओं ने तमसा नदी के राजघाट रामघाट ओवर ब्रिज के करीब ले गए। जहां मूर्ति आयोजकों एवं नगर पंचायत के लगाए गए गोताखोरों के साथ मां को लोगो ने अपने हाथों से तमसा नदी के जल में विसर्जित किया।
विसर्जन करने से पूर्व तमसा नदी पर माता लक्ष्मी व भगवान गणेश के समक्ष मूर्ति आयोजक व श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चन कर विधि विधान से विसर्जन किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक इलामारन जी, अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार, क्षेत्राधिकारी शीतला प्रसाद पांडेय, कोपागंज कोतवाली प्रभारी रविंद्र नाथ राय एवं दक्षिण टोला थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार सिंह, पीएसी, भारी मात्रा में पुलिस के लोग जगह-जगह विसर्जन के विभिन्न मार्गों पर तैनात रहे।
बड़ी खबरेंView All
मऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग