Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मऊ

तमसा नदी में लक्ष्मी प्रतिमाओं का हुआ विसर्जन, माँ अगली बरस तु जल्दी आना

मुहम्मदाबाद गोहना कस्बे में स्थापित माता लक्ष्मी व भगवान गणेश की कुल 62 प्रतिमाओं का तमसा नदी में देर रात लगभग 2 बजे तक गाजे बाजे के साथ नम आंखों से विसर्जन किया गया। विसर्जन करते समय श्रद्धालुओं ने कहा कि अगली बरस तू मां जल्दी आना।

less than 1 minute read

मऊ

image

Abhishek Singh

Oct 24, 2025

Mau DJ

फ़ोटो: प्रमोद विश्वकर्मा

Mau News: दीपावली पर्व पर मुहम्मदाबाद गोहना कस्बे में स्थापित माता लक्ष्मी व भगवान गणेश की कुल 62 प्रतिमाओं का तमसा नदी में देर रात लगभग 2 बजे तक गाजे बाजे के साथ नम आंखों से विसर्जन किया गया। विसर्जन करते समय श्रद्धालुओं ने कहा कि अगली बरस तू मां जल्दी आना।

पूर्वांचल का भव्य लक्ष्मी पूजन

मुहम्मदाबाद गोहना की ऐतिहासिक माता लक्ष्मी मेले में मां के विभिन्न रूपों की प्रतिमाओं का स्थापना कर तीन दिवसीय चले भव्य मेले के संपन्न होते ही स्थापित प्रतिमाओं का गुरुवार शाम 7 बजे से बड़े-बड़े डीजे, लाइट व माँ भक्ति गीत के साथ नाचते गाते कस्बे के इदारतगंज मोहल्ले से प्रारंभ होकर बाईपास रोड, कोतवाली गेट, से होता हुआ शहीद चौक, मुख्य बाजार, विजय स्तंभ चौक, के रास्ते से गुजरते हुए श्रद्धालुओं ने तमसा नदी के राजघाट रामघाट ओवर ब्रिज के करीब ले गए। जहां मूर्ति आयोजकों एवं नगर पंचायत के लगाए गए गोताखोरों के साथ मां को लोगो ने अपने हाथों से तमसा नदी के जल में विसर्जित किया।

विसर्जन करने से पूर्व तमसा नदी पर माता लक्ष्मी व भगवान गणेश के समक्ष मूर्ति आयोजक व श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चन कर विधि विधान से विसर्जन किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक इलामारन जी, अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार, क्षेत्राधिकारी शीतला प्रसाद पांडेय, कोपागंज कोतवाली प्रभारी रविंद्र नाथ राय एवं दक्षिण टोला थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार सिंह, पीएसी, भारी मात्रा में पुलिस के लोग जगह-जगह विसर्जन के विभिन्न मार्गों पर तैनात रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

24 Oct 2025 09:12 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / तमसा नदी में लक्ष्मी प्रतिमाओं का हुआ विसर्जन, माँ अगली बरस तु जल्दी आना

बड़ी खबरें

View All

मऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Mau News: वृद्ध महिला को सांप ने डँसा, सांप के साथ महिला पहुंची अस्पताल

मऊ

रेलवे ट्रैक पार करते समय युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत

Mau
मऊ

Mau News: 9 मंजिला बनेगा जिले का मुख्य फायर स्टेशन, शासन से भेजी नई डिजाइन

Mau news
मऊ

Mau News: तेज आवाज में डीजे बजाने पर डीजे संचालक पर मुकदमा, 14 डीजे साउंड जब्त

मऊ

ई-रिक्शा ने पैदल चल रहे व्यक्ति को मारी जोरदार टक्कर, हालत गंभीर, CCTV वीडियो वायरल

Mau
मऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.