मऊ में अंतरराष्ट्रीय नशा तस्करी का भंडाफोड़, बंगाल की नजमा और यूपी का इमामी अली 9 करोड़ की चरस संग गिरफ्तार



इस मामले में पुलिस अधीक्षक इलमारन ने बताया कि मऊ जिले के रेल और बस रूट का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय तस्कर लंबे समय से कर रहे थे। आरोपियों के पास से नेपाल का एक संपर्क नंबर भी मिला है, जिससे अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से जांच आगे बढ़ाई जा रही है। चरस कहां से लाई गई और कहां पहुंचाई जानी थी, इन सभी पहलुओं पर गहन जांच जारी है।

पुरुष पर उसके जिले में पहले से दो मुकदमे दर्ज हैं, महिला पर जांच करने पर कोई मुकदमा नहीं मिला है।

पुलिस की इस कार्रवाई से नशा तस्करों में हड़कंप मच गया है।