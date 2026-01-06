मऊ में अंतरराष्ट्रीय नशा तस्करी का भंडाफोड़, बंगाल की नजमा और यूपी का इमामी अली 9 करोड़ की चरस संग गिरफ्तार

Mau Police: मऊ जिले में नशे के खिलाफ पुलिस की सख्ती एक बार फिर रंग लाई है। रेलवे स्टेशन और रोडवेज के बीच उस समय सनसनी फैल गई जब कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अंतरराष्ट्रीय मादक द्रव्य तस्करी से जुड़े एक महिला-पुरुष के जोड़े को धर दबोचा। आरोपियों के पास से नेपाल से लाई गई करीब 18 किलो 490 ग्राम चरस बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 9 करोड़ रुपये आंकी गई है।
पुलिस के अनुसार, थाना कोतवाली क्षेत्र में रेलवे स्टेशन और रोडवेज के बीच रामलीला मैदान के पास मुखबिर से सूचना मिली कि एक महिला और एक पुरुष नेपाल से भारी मात्रा में चरस लेकर बस से उतरकर ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और एसओजी टीम ने इलाके की घेराबंदी कर दोनों को रोक लिया। आत्मसमर्पण के बाद जब उनके बैग की तलाशी ली गई तो चरस के कई पैकेट बरामद हुए। वजन कराने पर कुल 18 किलो 490 ग्राम चरस पाई गई।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इमामी अली निवासी मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) और नजमा निवासी 24 परगना (पश्चिम बंगाल) के रूप में हुई है। पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों आपस में रिश्तेदार नहीं हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय तस्करी गिरोह के लिए कैरियर के रूप में काम कर रहे थे।
इस मामले में पुलिस अधीक्षक इलमारन ने बताया कि मऊ जिले के रेल और बस रूट का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय तस्कर लंबे समय से कर रहे थे। आरोपियों के पास से नेपाल का एक संपर्क नंबर भी मिला है, जिससे अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से जांच आगे बढ़ाई जा रही है। चरस कहां से लाई गई और कहां पहुंचाई जानी थी, इन सभी पहलुओं पर गहन जांच जारी है।
पुरुष पर उसके जिले में पहले से दो मुकदमे दर्ज हैं, महिला पर जांच करने पर कोई मुकदमा नहीं मिला है।
पुलिस की इस कार्रवाई से नशा तस्करों में हड़कंप मच गया है।
बड़ी खबरेंView All
मऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग