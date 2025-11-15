Mau News: तहसील दिवस के दिन धरने पर रहे लेखपाल

ज्ञापन में कहा गया कि पिछले नौ वर्षों से लेखपाल पद की शैक्षणिक योग्यता व पदनाम परिवर्तन का प्रस्ताव लंबित है। साथ ही प्रारंभिक वेतनमान उच्चीकरण, एसीसी विसंगति दूर करने, मृतक आश्रितों को पुरानी पेंशन बहाल करने, तथा राजस्व निरीक्षक व नायब तहसीलदार के अतिरिक्त पद सृजन की मांग उठाई गई।

लेखपालों ने स्टेशनरी भत्ता 100 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये करने और नियत यात्रा भत्ता देने की भी मांग की।