Mau News: तहसील दिवस के दिन धरने पर रहे लेखपाल

संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ शाखा मुहम्मदाबाद गोहाना के लेखपालों ने अपनी आठ सूत्री मांगों को लेकर शांतिपूर्ण धरना दिया। बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन मुख्य राजस्व अधिकारी को सौंपा और लंबित मांगों के शीघ्र समाधान की अपील की।

Abhishek Singh

Nov 15, 2025

मऊ के मुहम्मदाबाद गोहाना तहसील सभागार में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ शाखा मुहम्मदाबाद गोहाना के लेखपालों ने अपनी आठ सूत्री मांगों को लेकर शांतिपूर्ण धरना दिया। बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन मुख्य राजस्व अधिकारी को सौंपा और लंबित मांगों के शीघ्र समाधान की अपील की।

आठ सूत्रीय मांगों के साथ धरना

ज्ञापन में कहा गया कि पिछले नौ वर्षों से लेखपाल पद की शैक्षणिक योग्यता व पदनाम परिवर्तन का प्रस्ताव लंबित है। साथ ही प्रारंभिक वेतनमान उच्चीकरण, एसीसी विसंगति दूर करने, मृतक आश्रितों को पुरानी पेंशन बहाल करने, तथा राजस्व निरीक्षक व नायब तहसीलदार के अतिरिक्त पद सृजन की मांग उठाई गई।
लेखपालों ने स्टेशनरी भत्ता 100 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये करने और नियत यात्रा भत्ता देने की भी मांग की।

उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश के करीब 3000 लेखपाल 500–1000 किमी दूर तैनाती के कारण तनाव में कार्य कर रहे हैं। 23 अगस्त 2018 के शासनादेश के तहत ऑनलाइन स्थानांतरण आवेदन लिए जा चुके हैं, लेकिन अब तक सूची जारी नहीं हुई, जबकि अन्य विभागों में स्थानांतरण हो चुके हैं।

धरने में संघ अध्यक्ष अनिल कुमार यादव, मंत्री सर्वेश कुमार, जय प्रताप सिंह, जेपी भारती, सौरभ पांडेय, राजीव कुमार भारद्वाज, निशांत सौरभ, अजय कुमार सिंह, अजय यादव, राजेश यादव, राजेश भारती, ज्ञानचंद, निधि गुप्ता, शिखा सिंह, चंदा पाल, राजेंद्र राम, आशुतोष भारती सहित कई लेखपाल मौजूद रहे। लेखपालों ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी न होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा।

15 Nov 2025 05:58 pm

15 Nov 2025 05:57 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau News: तहसील दिवस के दिन धरने पर रहे लेखपाल

