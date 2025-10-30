Mau News: घूसखोरी के आरोप में लेखपाल निलंबित,लेखपाल संघ बैठा धरने पर

लेखपाल संघ की उपशाखा घोसी ने लेखपाल दिनेश चौहान के निलंबन को गलत बताते हुए तत्काल बहाली की मांग की है। संघ के अध्यक्ष अरविंद कुमार पाण्डेय का कहना है कि निलंबन बिना पूछताछ व साक्ष्य के केवल व्हाट्सएप शिकायत के आधार पर किया गया है, जिससे कर्मचारियों में रोष है। उन्होंने बताया कि संघ ने निर्णय लिया कि दिनेश चौहान का निलंबन वापस हो उनके हल्के का चार्ज कोई अन्य लेखपाल नहीं लेगा, और शशिशेखर लेखपाल को बोनस का भुगतान किया जाए। मांगें पूरी न होने पर संघ ने 30 अक्टूबर से कलमबंद हड़ताल की चेतावनी दी है।