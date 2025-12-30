मऊ गैंगेस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई: मऊ में गैंग लीडर की 83.90 लाख रुपये की अवैध संपत्ति जब्त

इस प्रकार अभियुक्त द्वारा कुल ₹83,90,520 (तिरासी लाख नब्बे हजार पांच सौ बीस रुपये) की अपराध से अर्जित धनराशि अपने परिजनों के खातों में जमा कराए जाने का तथ्य प्रकाश में आया। उक्त धनराशि को उत्तर प्रदेश गैंगेस्टर एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत जब्त किए जाने हेतु रिपोर्ट जिलाधिकारी मऊ प्रवीण मिश्र को भेजी गई। उपलब्ध साक्ष्यों पर सम्यक विचारोपरांत जिलाधिकारी मऊ द्वारा दिनांक 29 दिसंबर 2025 को आदेश पारित करते हुए संपूर्ण धनराशि ₹83,90,520 को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करने का निर्देश दिया गया।