शादीशुदा महिला को इंस्टाग्राम से हुआ प्यार, सुसराल से प्रेमी के साथ हुई फरार तो थाने में हुई शादी

Mau News: उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद थाना कोपागंज पर एक प्रेमी जोड़ा पहुंचा तो थाने में हलचल मच गया जिसके बाद पुलिस के लोग हरकत में आ गए।
शादीशुदा प्रेमिका खुरैसा प्रेमी आकाश से कई वर्षों से आपस में एक दूसरे से प्यार करते थे लेकिन लड़की के घर वालों ने लड़की की शादी दूसरे लड़के से करा दिया। जाती धर्म बंधन ने एक दूसरे को अलग कर दिया लकड़ी मुस्लिम समाज की और लड़का हिंदू जाती का था।
प्रेमी लड़का आकाश मऊ सरवा मोड का निवासी है। इसने बताया कि मैं 5 साल से खुरैसा से प्यार करता हूँ। हम दोनों घर से भाग गए थे, ये अपने ससुराल से भाग गई थी। क़रीब 8 दिनों तक हम दोनों एक साथ पानीपथ जिले में रह रहे थे। उसके बाद हमलोग कोपागंज थाने पर पहुंचे जिसके बाद हमारा परिवार शादी के लिए राजी हुआ।
वहीं अखिलेश राजभर जिला पंचायत सदस्य को जैसे इस बात किं सूचना मिली तो मौके पर थाने परिसर में पहुंचे और दोनों के परिवार वालों से बात किया है लड़की के पति से भी हमलोगो की बात हुआ सभी इस रिश्ते से खुश है एक साथ ये दोनों रहे और एक दूसरे से प्यार करे ।