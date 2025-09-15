शादीशुदा महिला को इंस्टाग्राम से हुआ प्यार, सुसराल से प्रेमी के साथ हुई फरार तो थाने में हुई शादी

प्रेमी लड़का आकाश मऊ सरवा मोड का निवासी है। इसने बताया कि मैं 5 साल से खुरैसा से प्यार करता हूँ। हम दोनों घर से भाग गए थे, ये अपने ससुराल से भाग गई थी। क़रीब 8 दिनों तक हम दोनों एक साथ पानीपथ जिले में रह रहे थे। उसके बाद हमलोग कोपागंज थाने पर पहुंचे जिसके बाद हमारा परिवार शादी के लिए राजी हुआ।