Mau Police: ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल चोर गिरोह का खुलासा, 4 गिरफ्तार

Mau Police: मऊ पुलिस ने चोरी के एक ट्रैक्टर और तीन मोटरसाइकिल के साथ चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मधुबन थाना पुलिस, स्वाट और एसओजी की संयुक्त टीम ने 17 अगस्त को नई बस्ती बंधा दुबारी तिराहे से यह कार्रवाई की।
पकड़े गए आरोपियों में हरियाणा के सोनीपत जिले का निखिल पासवान उर्फ प्रशांत (20), मऊ के मधुबन का अनीस यादव उर्फ मनीष (20), सीतापुर का शानू (35) और मऊ के घोसी का संतोष पासवान (45) शामिल हैं।
घटना 2-3 अगस्त की रात की है। मधुबन थाना क्षेत्र के चंदन पट्टी निवासी गुलाम रसूल का ट्रैक्टर उनके घर के बाहर से चोरी हो गया था। पुलिस ने इस ट्रैक्टर को बरामद कर लिया है। इसके अलावा बलिया के उभांव थाना क्षेत्र से चोरी की तीन मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं।
अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार के अनुसार, गिरोह के पांच अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। आरोपी भीड़भाड़ वाली जगहों से डुप्लीकेट चाबी का इस्तेमाल कर वाहन चोरी करते थे। पुलिस सभी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी। फिलहाल पकड़े गए चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया।