Mau Police: ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल चोर गिरोह का खुलासा, 4 गिरफ्तार

घटना 2-3 अगस्त की रात की है। मधुबन थाना क्षेत्र के चंदन पट्टी निवासी गुलाम रसूल का ट्रैक्टर उनके घर के बाहर से चोरी हो गया था। पुलिस ने इस ट्रैक्टर को बरामद कर लिया है। इसके अलावा बलिया के उभांव थाना क्षेत्र से चोरी की तीन मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं।