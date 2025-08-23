Mau Accident News: तेज रफ़्तार इनोवा डंफर में घुसी, पति पत्नी की मौत

Mau news: मऊ जिले के दोहरीघाट थाना क्षेत्र में वाराणसी-गोरखपुर हाईवे (NH-29) पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। अहिरानी बुजुर्ग पेट्रोल पंप के सामने एक दिल्ली नंबर की इनोवा कार पीछे से ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में कार में सवार पति-पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई वहीं ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है। मृतक हरेराम तिवारी पुत्र भीम तिवारी, बदामी देवी पत्नी हरिराम तिवारी 52 वर्ष की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. मृतक देवरिया के रहने वाले हैं।