Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मऊ

Mau News: मंत्री एके शर्मा की शिकायत पर मऊ अवैध अस्पतालों की होगी जांच, डिप्टी सीएम के आदेश के बाद मचा हड़कंप

पिछले एक सप्ताह में चार मरीजों के मौत होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम निद्रा से जागी और छापेमारी करते हुए साथ फर्जी अस्पतालों को सील कर दिया।लेकिन मामला जब तूल पकड़ा तो मंत्री ए के शर्मा ने डिप्टी सीएम बृजेश पाठक से मऊ जनपद के अवैध अस्पतालों के संचालन की शिकायत किया जिसके बाद डिप्टी सीएम वह स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने मऊ जनपद में जांच के लिए लखनऊ से टीम भेजी है।

मऊ

Abhishek Singh

Sep 02, 2025

Mau News: मऊ जनपद में अवैध अस्पतालों में हो रही मौत से हड़कंप मचा हुआ है। जिला प्रशासन की team जनपद के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी करके कार्रवाई कर रही है। वहीं अब यह मामला उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तक पहुँच गई है। कैबिनेट मंत्री एके शर्मा की शिकायत डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने जनपद में जांच टीम भेजा है।

ग़ौरतलब है कि मऊ जनपद में शहर से लेकर गांव तक धड़ल्ले से अवैध अस्पताल संचालित हो रहे हैं। जिससे आए दिन मरीजों के मौत की घटनाएं हो रही है जिससे लोग खासा परेशान है कि यह तय करना मुश्किल हो रहा है कि किस अस्पताल में डॉक्टर है कि अस्पताल में नहीं कौन सा अस्पताल फर्जी है, कौन सा अस्पताल पंजीकृत है।

चार मरीजों के मौत के बाद हड़कंप

पिछले एक सप्ताह में चार मरीजों के मौत होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम निद्रा से जागी और छापेमारी करते हुए साथ फर्जी अस्पतालों को सील कर दिया।लेकिन मामला जब तूल पकड़ा तो मंत्री ए के शर्मा ने डिप्टी सीएम बृजेश पाठक से मऊ जनपद के अवैध अस्पतालों के संचालन की शिकायत किया जिसके बाद डिप्टी सीएम वह स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने मऊ जनपद में जांच के लिए लखनऊ से टीम भेजी है।

अब देखना होगा कि लखनऊ की टीम भी जांच करती है या मऊ स्वास्थ्य विभाग की तरह ही केवल कोरम पूर्ति तक सीमित रह जाती है। क्योंकि जिस तरीके से मऊ जनपद में खुलेआम अवैध अस्पताल भी नगर क्षेत्र से लेकर के गांव तक संचालित हो रहे हैं वह स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है।

सरकारी डॉक्टर निजी प्रैक्टिस में जुटे

मऊ जनपद में जहां धड़ल्ले से अवैध अस्पताल संचालित हो रहा है। वही खुलेआम सरकारी अस्पताल के डॉक्टर निजी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिससे मरीजों को सरकार के मानसा के अनुसार नि:शुल्क इलाज नहीं मिल पा रहा है ऐसे में देखना होगा कि क्या लखनऊ से आई टीम सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर के निजी प्रैक्टिस पर भी रोक लगा पाएगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

02 Sept 2025 06:46 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau News: मंत्री एके शर्मा की शिकायत पर मऊ अवैध अस्पतालों की होगी जांच, डिप्टी सीएम के आदेश के बाद मचा हड़कंप

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट