Mau News: मंत्री एके शर्मा की शिकायत पर मऊ अवैध अस्पतालों की होगी जांच, डिप्टी सीएम के आदेश के बाद मचा हड़कंप

पिछले एक सप्ताह में चार मरीजों के मौत होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम निद्रा से जागी और छापेमारी करते हुए साथ फर्जी अस्पतालों को सील कर दिया।लेकिन मामला जब तूल पकड़ा तो मंत्री ए के शर्मा ने डिप्टी सीएम बृजेश पाठक से मऊ जनपद के अवैध अस्पतालों के संचालन की शिकायत किया जिसके बाद डिप्टी सीएम वह स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने मऊ जनपद में जांच के लिए लखनऊ से टीम भेजी है।