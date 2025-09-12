Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मऊ

Mau News: मऊ में एकबार फिर गरजा बाबा का बुलडोजर, मचा हड़कंप

नाली पर किए गए अतिक्रमण को प्रशासन ने बुलडोजर लगाकर हटाए

मऊ

Abhishek Singh

Sep 12, 2025

Mau JCB
Mau Jcb, Pc: Patrika

Mau News: मुहम्मदबाद गोहना स्थानीय क्षेत्र के सीगाड़ी गांव में एक व्यक्ति द्वारा नाली की जमीन पर दीवार बनाकर अतिक्रमण कर लिया गया था। जिसको शिकायत पर गुरुवार को नायब तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व टीम ने मौके पर पहुंचकर बुलडोजर लगाकर अतिक्रमण को हटा दिया।

शिकायतकर्ता मीना देवी पत्नी रविंद्र राम निवासी ग्राम धर्मसीपुर खुरहट ने बताया के सीगाड़ी गांव में सरकारी अभिलेखों में नाली अंकित है। जिस पर सिगड़ी गांव निवासी राजेश राजभर द्वारा अतिक्रमण कर दीवाल निर्माण कर लिया गया था। जिसको 26 जून 2025 को उप जिलाधिकारी मुहम्मदाबाद गोहाना द्वारा टीम गठित कर गांव में राजस्व टीम भेज कर सीमांकन कर निशान देही कर दिया गया था। इसके बाद भी अतिक्रमण कारी अपना कब्जा नहीं हटाया।

गुरुवार को नायब तहसीलदार गौरव शाह, राजस्व निरीक्षक प्रकाश लाल लेखपाल राजेश कुमार यादव, लेखपाल सर्वेश कुमार, लेखपाल राजेंद्र राम, लेखपाल शिशिर चौधरी ने मौके पर पहुंचकर बुलडोजर लगाकर अतिक्रमण को साफ कर दिया। प्रशासन द्वारा हटाया जा रहे। इस अतिक्रमण से तहसील के अन्य गांव में शहरों में किए गए अतिक्रमण कार्यों में हड़कंप मचा रहा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Sept 2025 01:14 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau News: मऊ में एकबार फिर गरजा बाबा का बुलडोजर, मचा हड़कंप

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.