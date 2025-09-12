Mau News: मऊ में एकबार फिर गरजा बाबा का बुलडोजर, मचा हड़कंप

शिकायतकर्ता मीना देवी पत्नी रविंद्र राम निवासी ग्राम धर्मसीपुर खुरहट ने बताया के सीगाड़ी गांव में सरकारी अभिलेखों में नाली अंकित है। जिस पर सिगड़ी गांव निवासी राजेश राजभर द्वारा अतिक्रमण कर दीवाल निर्माण कर लिया गया था। जिसको 26 जून 2025 को उप जिलाधिकारी मुहम्मदाबाद गोहाना द्वारा टीम गठित कर गांव में राजस्व टीम भेज कर सीमांकन कर निशान देही कर दिया गया था। इसके बाद भी अतिक्रमण कारी अपना कब्जा नहीं हटाया।