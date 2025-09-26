Mau News: आई लव मोहम्मद पोस्टर के साथ निकला जुलूस, पुलिस ने खदेड़ा

Mau News: आई लव मोहम्मद की पोस्टरबाजी से यूपी के कई जिलों में प्रदर्शन चल रहा है। बरेली के बाद अब मऊ में पथराव और लाठीचार्ज हुआ है। मऊ के मोहम्मदाबाद गोहना में आज जुमे की नमाज़ के बाद युवा लड़कों की भीड़ ने उपद्रव करने की कोशिश की। सैकड़ों की संख्या में 15-20 साल के लड़के इकट्ठे होकर नारेबाज़ी करने लगे।
पुलिस ने उन्हें घर वापस जाने को कहा तो विरोध में नारेबाज़ी हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ को हटाया। मऊ के मोहम्मदाबाद गोहना में अभी हालात नियंत्रण में है।
वहीं एसपी इलामरन जी ने बताया कि सूचना मिल रही है। स्थिति नियंत्रण में है और सोशल मीडिया पर नजर बनी हुई है।