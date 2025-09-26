Mau News: आई लव मोहम्मद पोस्टर के साथ निकला जुलूस, पुलिस ने खदेड़ा

Mau News: आई लव मोहम्मद की पोस्टरबाजी से यूपी के कई जिलों में प्रदर्शन चल रहा है। बरेली के बाद अब मऊ में पथराव और लाठीचार्ज हुआ है। मऊ के मोहम्मदाबाद गोहना में आज जुमे की नमाज़ के बाद युवा लड़कों की भीड़ ने उपद्रव करने की कोशिश की। सैकड़ों की संख्या में 15-20 साल के लड़के इकट्ठे होकर नारेबाज़ी करने लगे।