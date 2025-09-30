Patrika LogoSwitch to English

मऊ

Mau Crime: पुलिस और बदमाशों बीचमुठभेड़, बैंक लुटेरा गिरफ्तार

मोहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें एक बदमाश राजन यादव को गोली लगी है। राजन यादव सरायलखंसी थाना क्षेत्र के कोटवा गांव का निवासी है।

less than 1 minute read

मऊ

image

Abhishek Singh

Sep 30, 2025

Mau crime

बैंक लुटेरा गिरफ्तार,Pc: Patrika

Mau News: मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें एक बदमाश राजन यादव को गोली लगी है। राजन यादव सरायलखंसी थाना क्षेत्र के कोटवा गांव का निवासी है।


राजन यादव बीते दिनों यूनियन बैंक की चकजाफरी मिनी शाखा में हुई 49 हजार रुपये की लूट में शामिल था। मंगलवार सुबह पुलिस चेकिंग के दौरान वह किसी अन्य घटना को अंजाम देने जा रहा था, तभी मुठभेड़ हुई। राजन यादव पर 15 हजार रुपये का इनाम घोषित था। उस पर गैंगस्टर एक्ट सहित एक दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं।

अपर पुलिस अधीक्षक ने बयान


अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि कुछ दिन पहले यूनियन बैंक की लघु शाखा से तीन बाइक सवार बदमाशों ने 49 हजार रुपये लूटे थे। इस मामले में पुलिस लगातार चेकिंग कर रही थी और एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था।


पुलिस को सूचना मिली थी कि चार बदमाश क्षेत्र में घूम रहे हैं। मंगलवार सुबह करीब 4 बजे चेकिंग के दौरान दो मोटरसाइकिल पर सवार चार बदमाश वहां से गुजरे। पुलिस द्वारा रोकने पर उन्होंने फायरिंग कर दी।


पुलिस की जवाबी फायरिंग में राजन यादव के बाएं पैर में गोली लगी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके तीन अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मौके से दो मोटरसाइकिलें और 17 हजार रुपये बरामद किए हैं। गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों की आपराधिक पृष्ठभूमि खंगाली जा रही है।

Published on:

30 Sept 2025 08:07 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau Crime: पुलिस और बदमाशों बीचमुठभेड़, बैंक लुटेरा गिरफ्तार

