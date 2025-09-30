Mau Crime: पुलिस और बदमाशों बीचमुठभेड़, बैंक लुटेरा गिरफ्तार



राजन यादव बीते दिनों यूनियन बैंक की चकजाफरी मिनी शाखा में हुई 49 हजार रुपये की लूट में शामिल था। मंगलवार सुबह पुलिस चेकिंग के दौरान वह किसी अन्य घटना को अंजाम देने जा रहा था, तभी मुठभेड़ हुई। राजन यादव पर 15 हजार रुपये का इनाम घोषित था। उस पर गैंगस्टर एक्ट सहित एक दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं।