Mau Ramlila: मुगलकालीन रामलीला में हाथी से पहुंचा रावण, देखने के लिए उमड़ा जनसैलाब

UP Ramlila: उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में ऐतिहासिक मुगलकालीन दशहरा मेला रावण दहन के साथ संपन्न हो गया। दसई पोखरा स्थित रामलीला मैदान में राम और रावण के युद्ध का मंचन किया गया, जिसमें हाथी पर सवार होकर रावण पहुंचा। जिसके बाद रावण के पुतले का दहन हुआ। यह मेला सदियों पुरानी मुगलकालीन परंपरा का हिस्सा है।