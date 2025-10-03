Mau News: भारी सुरक्षा में पूरी रात चला विर्सजन जुलूस, शाम 4 बजे तक हुआ विसर्जन

प्रतिमा विसर्जन, Pc: patrika
Mau News: मऊ जिले में दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन जुलूस पूरी रात निकला और सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक प्रतिमा का विसर्जन हुआ। इस दौरान श्रद्धालु डीजे पर झूमते। जिले की संवेदनशीलता को देखते हुए आजमगढ़ परिक्षेत्र के डीआईजी सुनील कुमार सिंह ने भी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।
पूरी रात पुलिस अधीक्षक इलामारन जी, अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार, कोतवाल अनिल कुमार सिंह सहित जिले के समस्त पुलिसकर्मी मुस्तैदी से तैनात रहे। उन्होंने क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।
डीआईजी आजमगढ़ सुनील कुमार सिंह ने बताया कि मऊ जनपद में कुल 34 स्थानों पर रावण दहन और 38 जगहों पर मेले का आयोजन किया गया था, जो सभी सकुशल संपन्न हो चुके हैं।
उन्होंने बताया कि कुल 112 दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन प्रस्तावित था, जिनमें से 46 प्रतिमाओं का विसर्जन हो चुका है। दुर्गा कमेटी द्वारा नंबर लगाकर शहर में प्रतिमाओं का जुलूस निकाला जा रहा है। सभी मूर्तियों के साथ पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रतिमाएं प्रशासन द्वारा तय किए गए निश्चित रूट से भीटी स्थित विसर्जन स्थल पर पहुंचेंगी।
सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक पुलिस प्रबंध किए गए हैं। 5-5 मूर्तियों का क्लस्टर और सेक्टर बनाए गए हैं, जहां पुलिस अधिकारी और जोनल मजिस्ट्रेट तैनात हैं। सभी जगहों पर वीडियोग्राफी कराई जा रही है, साथ ही सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है।
पुलिस अधीक्षक इलामारन जी और उनकी टीम पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है। स्वाट टीम का दस्ता भी अपने स्थान पर तैनात है। डीआईजी ने बताया कि हर गतिविधि पर उनकी नजर है और सभी कार्यक्रम सकुशल संपन्न हो रहे हैं।
