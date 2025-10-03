Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मऊ

Mau News: भारी सुरक्षा में पूरी रात चला विर्सजन जुलूस, शाम 4 बजे तक हुआ विसर्जन

दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन जुलूस पूरी रात निकला और सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक प्रतिमा का विसर्जन हुआ। इस दौरान श्रद्धालु डीजे पर झूमते। जिले की संवेदनशीलता को देखते हुए आजमगढ़ परिक्षेत्र के डीआईजी सुनील कुमार सिंह ने भी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।

less than 1 minute read

मऊ

image

Abhishek Singh

Oct 03, 2025

Mau News

प्रतिमा विसर्जन, Pc: patrika

Mau News: मऊ जिले में दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन जुलूस पूरी रात निकला और सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक प्रतिमा का विसर्जन हुआ। इस दौरान श्रद्धालु डीजे पर झूमते। जिले की संवेदनशीलता को देखते हुए आजमगढ़ परिक्षेत्र के डीआईजी सुनील कुमार सिंह ने भी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।

पूरी रात पुलिस अधीक्षक इलामारन जी, अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार, कोतवाल अनिल कुमार सिंह सहित जिले के समस्त पुलिसकर्मी मुस्तैदी से तैनात रहे। उन्होंने क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।

रात पर DIG और SP करते रहे भ्रमण

डीआईजी आजमगढ़ सुनील कुमार सिंह ने बताया कि मऊ जनपद में कुल 34 स्थानों पर रावण दहन और 38 जगहों पर मेले का आयोजन किया गया था, जो सभी सकुशल संपन्न हो चुके हैं।

उन्होंने बताया कि कुल 112 दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन प्रस्तावित था, जिनमें से 46 प्रतिमाओं का विसर्जन हो चुका है। दुर्गा कमेटी द्वारा नंबर लगाकर शहर में प्रतिमाओं का जुलूस निकाला जा रहा है। सभी मूर्तियों के साथ पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रतिमाएं प्रशासन द्वारा तय किए गए निश्चित रूट से भीटी स्थित विसर्जन स्थल पर पहुंचेंगी।

सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक पुलिस प्रबंध किए गए हैं। 5-5 मूर्तियों का क्लस्टर और सेक्टर बनाए गए हैं, जहां पुलिस अधिकारी और जोनल मजिस्ट्रेट तैनात हैं। सभी जगहों पर वीडियोग्राफी कराई जा रही है, साथ ही सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है।

पुलिस अधीक्षक इलामारन जी और उनकी टीम पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है। स्वाट टीम का दस्ता भी अपने स्थान पर तैनात है। डीआईजी ने बताया कि हर गतिविधि पर उनकी नजर है और सभी कार्यक्रम सकुशल संपन्न हो रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

03 Oct 2025 04:30 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau News: भारी सुरक्षा में पूरी रात चला विर्सजन जुलूस, शाम 4 बजे तक हुआ विसर्जन

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

मऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Mau Ramlila: मुगलकालीन रामलीला में हाथी से पहुंचा रावण, देखने के लिए उमड़ा जनसैलाब

Mau
मऊ

Mau News: बस और पिकअप की टक्कर में 5 घायल, मचा कोहराम

Mau
मऊ

निर्वाचित होने के 6 वर्ष बाद पूर्व सांसद बनकर घोसी पहुंचे अतुल राय, बोले षड्यंत्र का बाहुबलियों का शिकार हुआ

Mau news
मऊ

Mau News: नवरात्रि मेला को लेकर मऊ पुलिस सक्रिय, एसपी ने संभाला मोर्चा

मऊ

Mau Crime: पुलिस और बदमाशों बीचमुठभेड़, बैंक लुटेरा गिरफ्तार

Mau crime
मऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.