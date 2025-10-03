Mau News: भारी सुरक्षा में पूरी रात चला विर्सजन जुलूस, शाम 4 बजे तक हुआ विसर्जन

उन्होंने बताया कि कुल 112 दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन प्रस्तावित था, जिनमें से 46 प्रतिमाओं का विसर्जन हो चुका है। दुर्गा कमेटी द्वारा नंबर लगाकर शहर में प्रतिमाओं का जुलूस निकाला जा रहा है। सभी मूर्तियों के साथ पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रतिमाएं प्रशासन द्वारा तय किए गए निश्चित रूट से भीटी स्थित विसर्जन स्थल पर पहुंचेंगी।