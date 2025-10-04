Patrika LogoSwitch to English

मऊ

Mau Weather: भारी बारिश से जनजीवन बेहाल, नगर पालिका के दावों की पोल खुली

24 घंटे से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन बेहाल हो गया है। मऊ नगर क्षेत्र में कई प्रमुख स्थानों पर जल भरा होने से आवागमन की समस्या हो रही है।

less than 1 minute read

मऊ

image

Abhishek Singh

Oct 04, 2025

Mau

Mau weather news, Pc: Patrika

Mau Weather News: 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन बेहाल हो गया है। मऊ नगर क्षेत्र में कई प्रमुख स्थानों पर जल भरा होने से आवागमन की समस्या हो रही है। वहीं जिला अस्पताल और फातिमा अस्पताल के रास्ते पर जल भरा होने से मरीजों को अस्पताल में जाने से दिक्कत की सामना करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर सड़क पर पेड़ गिरने से अवगमन भी बाधित हुआ है।

भारी से रामलीला का भरत मिलाप स्थगित

भारी बारिश होने से जहां मऊ की रामलीला का ऐतिहासिक भरत मिलाप स्थगित करना पड़ा। जो सूचना पर अगली तारीख में होगा। साथ ही जिस तरीके से बारिश होने से रास्तों पर जलभराव हुआ है। नगर पालिका के विकास की और सफाई की पोल खोल दी है। लोगों में चर्चा है कि नगर प्रशासन द्वारा दावा किया जाता है कि इस वक्त नगर पालिका का स्वर्णिम काल चल रहा है और उसे दौर में बारिश के समय सड़कों पर जल भराव की स्थिति होना बता रहा है कि नगर पालिका के द्वारा कितना विकास हो रहा है।

किसानों में खुशी और गम का माहौल

बारिश के वजह से किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो धान की फसल देर से होने वाली है उनके लिए बारिश तो लाभदायक है। लेकिन जो धान की फसल पक करके तैयार हो गए हैं कटाई का समय है वह बारिश की वजह से खेत में गिर गए है। जिससे किसानों की मेहनत की कमाई बर्बाद होती नजर आ रही है। वहीं अभी भी बारिश की बूंदे पड़ रही है और अनुमान है कि अगले 12 घंटे तक बारिश और भी होगी जिससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही है।

