Mau Weather: भारी बारिश से जनजीवन बेहाल, नगर पालिका के दावों की पोल खुली

बारिश के वजह से किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो धान की फसल देर से होने वाली है उनके लिए बारिश तो लाभदायक है। लेकिन जो धान की फसल पक करके तैयार हो गए हैं कटाई का समय है वह बारिश की वजह से खेत में गिर गए है। जिससे किसानों की मेहनत की कमाई बर्बाद होती नजर आ रही है। वहीं अभी भी बारिश की बूंदे पड़ रही है और अनुमान है कि अगले 12 घंटे तक बारिश और भी होगी जिससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही है।