Mau Crime: मऊ पुलिस ने लूट की योजना बना रहे 5 शातिर लुटेरों को पकड़ा

सीओ सिटी अंजनी कुमार पांडे ने बताया कि दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के रैनी गांव से 5 शातिर डकैतों को पकड़ा गया है। उनके पास से 32 बोर की पिस्टल एक रिवाल्वर एक कट्टा के साथ कारतूस और डकैती की योजन बनाते हुए अपने पस जो टॉर्च रखे थे। उनके पास से मोबाइल भी बरामद किया गया है। जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं वे नए उम्र के हैं। जो डकैत हैं सभी मऊ जिले के रहने वाले हैं उन पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। जो शराब के नशा में डकैती की योजना बना रहे थे उन्हें गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।