मऊ

Mau Crime: मऊ पुलिस ने लूट की योजना बना रहे 5 शातिर लुटेरों को पकड़ा

दक्षिण टोला थाना पुलिस ने रैनी गांव के बगीचे से डकैती की योजना बनाते हुए पांच शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक पिस्टल, एक रिवाल्वर, दो तमंचे, जिंदा कारतूस, पांच मोबाइल फोन, 470 रुपये नकद और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है।

2 min read

मऊ

image

Abhishek Singh

Oct 13, 2025

Mau News: मऊ जिले की दक्षिण टोला थाना पुलिस ने रैनी गांव के बगीचे से डकैती की योजना बनाते हुए पांच शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक पिस्टल, एक रिवाल्वर, दो तमंचे, जिंदा कारतूस, पांच मोबाइल फोन, 470 रुपये नकद और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है।

पुलिस अधीक्षक इलामारन जी के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत, अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार और क्षेत्राधिकारी नगर अंजनी कुमार पाण्डेय के पर्यवेक्षण में यह कार्रवाई की गई। दक्षिणटोला थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आज सोमवार को रैनी बगीचा, ग्राम रैनी, थाना दक्षिणटोला से इन अपराधियों को पकड़ा गया है।

जानिए कौन कौन है

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान विजय कश्यप, आकाश सोनकर, विशाल सिंह, अंकित सोनकर और धनंजय राजभर के रूप में हुई है। ये सभी डोमनपुरा, अस्तुपुरा और कल्याणपुर थाना क्षेत्रों के निवासी हैं।
दक्षिणटोला थाने में गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर इन अभियुक्तों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

गौरतलब है कि मऊ जिले में चोरी और डकैती के तमाम मामले सामने आ रहे थे जिससे लोगों के बीच दहशत का माहौल था। पुलिस की इस सफलता से लोगों में राहत कि सांस है तो यही लोगों में असमंजस है कि क्या इनके पकड़े जाने से चोरी और डकैती की घटनाओं पर लगाम लगेगा ये तो आने वाले समय ही बताएगा।

सीओ सिटी अंजनी कुमार पांडे ने बताया कि दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के रैनी गांव से 5 शातिर डकैतों को पकड़ा गया है। उनके पास से 32 बोर की पिस्टल एक रिवाल्वर एक कट्टा के साथ कारतूस और डकैती की योजन बनाते हुए अपने पस जो टॉर्च रखे थे। उनके पास से मोबाइल भी बरामद किया गया है। जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं वे नए उम्र के हैं। जो डकैत हैं सभी मऊ जिले के रहने वाले हैं उन पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। जो शराब के नशा में डकैती की योजना बना रहे थे उन्हें गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

13 Oct 2025 02:26 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau Crime: मऊ पुलिस ने लूट की योजना बना रहे 5 शातिर लुटेरों को पकड़ा

मऊ

उत्तर प्रदेश

