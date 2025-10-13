Mau News: कक्षा 9वीं की छात्रा अदिति प्रकाश बनी SDM

इस दौरान अदिति ने कहा कि उन्हें यह जिम्मेदारी मिलने से बहुत खुशी हुई है और सरकार का यह कदम महिलाओं की सुरक्षा और जागरूकता के लिए सराहनीय है। यह पहल मिशन शक्ति फेज 5 के तहत की गई, जिसका उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं में आत्मविश्वास बढ़ाना और उन्हें सुरक्षा से संबंधित सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करना है।