Mau News: कक्षा 9वीं की छात्रा अदिति प्रकाश बनी SDM

SDM बनी छात्रा
Mau News: मऊ में महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत एक अनोखी पहल की गई, जहां कक्षा 9 की छात्रा अदिति प्रकाश पांडे को एक दिन के लिए सांकेतिक एसडीएम बनाया गया। अदिति ने सदर तहसील परिसर में फरियादियों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
एसडीएम की कुर्सी संभालने के बाद अदिति ने दर्जनों फरियादियों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। इस दौरान सदर एसडीएम अवधेश कुमार भी मौजूद रहे।
इस जागरूकता अभियान का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं और महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाना, उन्हें अपराध के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित करना और सुरक्षा से संबंधित सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करना है।
सांकेतिक एसडीएम बनीं अदिति प्रकाश पांडे ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्हें यह जिम्मेदारी पाकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति फेज 5 को महिलाओं की सुरक्षा और जागरूकता के लिए एक सराहनीय कदम बताया।
इस दौरान अदिति ने कहा कि उन्हें यह जिम्मेदारी मिलने से बहुत खुशी हुई है और सरकार का यह कदम महिलाओं की सुरक्षा और जागरूकता के लिए सराहनीय है। यह पहल मिशन शक्ति फेज 5 के तहत की गई, जिसका उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं में आत्मविश्वास बढ़ाना और उन्हें सुरक्षा से संबंधित सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करना है।
