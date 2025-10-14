Mau News: स्कूल का गेट बंद, बच्चे बाहर तभी पहुंच गए अधिकारी, खुल गया पोल



शिक्षा क्षेत्र रानीपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय खुरहट 8:50 पर बंद पाया गया। इसी प्रकार प्राथमिक विद्यालय रामपुर खरिया भी 9:05 पर बंद मिला। प्राथमिक विद्यालय उमटी में 9:20 तक सभी अध्यापक विद्यालय उपस्थित नहीं हुए थे, जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालय भूसुवा की स्थिति अच्छी पाई गई। इस विद्यालय पर सभी शिक्षक उपस्थित थे तथा कुल नामांकन 171 के सापेक्ष 146 बच्चों की उपस्थिति पाई गई।जांच के दौरान बच्चों का शैक्षिक स्तर भी अच्छा मिला। बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार उपाध्याय ने प्राथमिक विद्यालय खुरहट एवं रामपुर खरिया के समस्त अध्यापकों को कारण बताओं नोटिस जारी किया है।