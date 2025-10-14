Patrika LogoSwitch to English

मऊ

Mau News: स्कूल का गेट बंद, बच्चे बाहर तभी पहुंच गए अधिकारी, खुल गया पोल

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कई विद्यालयों का किया आवश्यक निरीक्षण। बंद मिले विद्यालयों के अध्यापकों को कारण बताओं नोटिस जारी, पुनः ऐसा होने पर कड़ी कार्रवाई की दी चेतावनी।

less than 1 minute read

मऊ

image

Abhishek Singh

Oct 14, 2025

Mau school

Mau School news, Pc: Patrika

Mau News: मऊ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) संतोष कुमार उपाध्याय ने शिक्षा क्षेत्र रानीपुर के कई विद्यालयों का आकस्मिक शिक्षक किया।


शिक्षा क्षेत्र रानीपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय खुरहट 8:50 पर बंद पाया गया। इसी प्रकार प्राथमिक विद्यालय रामपुर खरिया भी 9:05 पर बंद मिला। प्राथमिक विद्यालय उमटी में 9:20 तक सभी अध्यापक विद्यालय उपस्थित नहीं हुए थे, जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालय भूसुवा की स्थिति अच्छी पाई गई। इस विद्यालय पर सभी शिक्षक उपस्थित थे तथा कुल नामांकन 171 के सापेक्ष 146 बच्चों की उपस्थिति पाई गई।जांच के दौरान बच्चों का शैक्षिक स्तर भी अच्छा मिला। बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार उपाध्याय ने प्राथमिक विद्यालय खुरहट एवं रामपुर खरिया के समस्त अध्यापकों को कारण बताओं नोटिस जारी किया है।

इसके अलावा प्राथमिक विद्यालय उमटी में भी अनुपस्थित शिक्षकों को कारण बताओं नोटिस जारी किया है। उन्होंने बताया कि पुनः ऐसी गलती दोहराने पर शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।साथ ही जनपद के अन्य शिक्षकों को भी उन्होंने समय से विद्यालय पर रहकर शिक्षण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, अन्यथा की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी।

