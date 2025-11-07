Mau Crime: हिस्ट्रीशीटर मंटू सिंह हत्याकांड में बड़ा खुलासा, तीन गिरफ्तार

Mau crime, Pc: patrika
Mau Murder News: मऊ जनपद की रानीपुर थाना क्षेत्र के पिरुआ गांव निवासी मंटू सिंह हत्याकांड में पुलिस ने तीन अभियुक्त को गिरफ्तार किया है राजेश उर्फ मंटू सिंह की हत्या उसे वक्त हुई जब वह काज बाजार से छठ पूजा का प्रसाद लेकर के अपने घर आ रहे थे इसी बीच फिर वह और काज गांव के बॉर्डर पर मंटू सिंह की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी।
हत्याकांड के बाद क्षेत्र में सनसनी का माहौल फैल गया वहीं हौसला बुलंद अपराधियों के कृतियों को देखकर के लोगों में काम व्यवस्था को लेकर के तरह-तरह की चर्चा चलने लगी थी अब पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए हत्याकांड में शामिल तीन अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है वहीं मुख्य अभियुक्त जिसने मंटू सिंह को गोली मारी वह अभी पुलिस की पकड़ से दूर है।
गिरफ्तार लोगों में उर्फ गोल्डन उर्फ बमबम पुत्र राम आशीष राम निवासी राम वन काझा, अमन सिंह पुत्र हरेंद्र सिंह सिंह निवासी मिर्जापुर ,रानीपुर, रौनक खरवार उर्फ बंटी खरवार हैं।
