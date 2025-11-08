Mau News: 100 साइकिल और 46 बाइक चुराने वाला चोर गिरफ्तार

Mau News: मऊ जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से परेशान पुलिस ने आखिरकार उस शातिर चोर को पकड़ लिया, जिसने कैमरे के सामने अपने गुनाहों की कहानी खुद बयां कर दी।
जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी 2014 से अब तक दर्जनों मोटरसाइकिल और सैकड़ों साइकिल चोरी कर कबाड़ में बेच चुका है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, जब एक ऑटो से उतरते ही आरोपी ने सड़क किनारे खड़ी बाइक में चाबी लगाकर उसे हाईवे की ओर भगाया, तो सीसीटीवी फुटेज ने सब कुछ साफ कर दिया।
वह 2014 से अब तक करीब 46 मोटरसाइकिल और 100 साइकिल चोरी कर चुका है। 2018 में गिरफ्तार होने पर उसे ढाई साल जेल हुई थी, लेकिन जमानत पर छूटने के बाद उसने फिर से चोरी की वारदातें शुरू कर दीं।
दीपावली से पहले उसने लगातार आधा दर्जन बाइक और ई-रिक्शा की चोरी कर पुलिस की नींद उड़ा दी।
पुलिस ने मुख्य आरोपी के दो साथियों और कबाड़ व्यापारी को भी गिरफ्तार कर लिया है, जो चोरी की गाड़ियों को काटकर बेचने का काम करते थे।
पुलिस ने सभी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
