Mau Crime: हिस्ट्रीशीटर ने दी फ़ायरिंग की सूचना, हरकत में आई पुलिस जांच में जुटी

Mau News: मऊ जनपद के सरायलखंसी थाना क्षेत्र के बढुवा गोदाम बाजार में उस समय हड़कंप मच गया जब पुलिस को एक व्यक्ति ने सूचना दी कि बढुवा गोदाम बाजार में मेरे ऊपर गोली चला दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई और पता चला कि सूचना देने वाला व्यक्ति गाजीपुर जिले के मरदह थाने का हिस्ट्रीशीटर है। पूरे मामले को संदिग्ध मानकर पुलिस जांच में जुटी है।
फायरिंग की सूचना पाते ही पुलिस तुरंत हरकत में आई और बताए गए उक्त स्थान पर पूरी फोर्स के साथ पहुंच गई। मौके पर पहुंचने के बाद पता चला कि गोली चलने की सूचना फर्जी प्रतीत हो रहा है। सूचना देने वाला खुद हिस्ट्री शीटर है।
ASP अनुप कुमार ने बताया कि सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम राघवेंद्र चतुर्वेदी जो कि गाजीपुर के मरहद थाने का रहने वाला और हिस्ट्री शीटर है ।
इस व्यक्ति पर मर्डर, दहेज हत्या समेत कई और मुकदमे सुहवल थाने में दर्ज हैं। पुलिस इस मामले को संदिग्ध मानते हुए गहनता से जांच कर रही है।
