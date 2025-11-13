Mau Crime: हिस्ट्रीशीटर ने दी फ़ायरिंग की सूचना, हरकत में आई पुलिस जांच में जुटी

Mau News: मऊ जनपद के सरायलखंसी थाना क्षेत्र के बढुवा गोदाम बाजार में उस समय हड़कंप मच गया जब पुलिस को एक व्यक्ति ने सूचना दी कि बढुवा गोदाम बाजार में मेरे ऊपर गोली चला दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई और पता चला कि सूचना देने वाला व्यक्ति गाजीपुर जिले के मरदह थाने का हिस्ट्रीशीटर है। पूरे मामले को संदिग्ध मानकर पुलिस जांच में जुटी है।