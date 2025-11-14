Mau Crime: फायरिंग की फर्जी सूचना देने वाले हिस्ट्रीशीटर पर होगा एक्शन

Mau Police, Pc: Patrika
Mau News: मऊ जनपद के सरायलखंसी थाना क्षेत्र में फायरिंग की सूचना देकर पुलिस को परेशान करने वाले हिस्ट्री शीटर पर अब पुलिस एक्शन लेगी। गुरुवार की देर शाम पुलिस को राघवेंद्र चतुर्वेदी ने सूचना दिया था कि उसके ऊपर फायरिंग हुई है। जिसके बाद पुलिस तत्काल एक्शन में आई और मामले की जांच शुरू कर दी लेकिन जांच में पता चला कि गाजीपुर का रहने वाला हिस्ट्रीशीटर राघवेंद्र शुक्ला पहले भी इसी तरह से पुलिस को फर्जी फायरिंग की सूचना देकर के माहौल खराब करने का प्रयास कर चुका हैप।
इस बाबत मऊ एडिशनल एसपी अनूप कुमार ने बताया कि गाजीपुर जिले के मरदह थाना क्षेत्र के रहने वाले हिस्ट्री शीटर राघवेंद्र चतुर्वेदी पर हत्या, दहेज हत्या सहित कई मुकदमे दर्ज है। पूर्व में भी यह अपने ऊपर फायरिंग की फर्जी सूचना दे चुका है। गुरुवार को भी जो इसने फायरिंग की सूचना दी वह फर्जी प्रतीत हो रहा है। अब इसके ऊपर पुलिस एक्शन लेने की तैयारी हो रही है।
