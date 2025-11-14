Mau Crime: फायरिंग की फर्जी सूचना देने वाले हिस्ट्रीशीटर पर होगा एक्शन

Mau News: मऊ जनपद के सरायलखंसी थाना क्षेत्र में फायरिंग की सूचना देकर पुलिस को परेशान करने वाले हिस्ट्री शीटर पर अब पुलिस एक्शन लेगी। गुरुवार की देर शाम पुलिस को राघवेंद्र चतुर्वेदी ने सूचना दिया था कि उसके ऊपर फायरिंग हुई है। जिसके बाद पुलिस तत्काल एक्शन में आई और मामले की जांच शुरू कर दी लेकिन जांच में पता चला कि गाजीपुर का रहने वाला हिस्ट्रीशीटर राघवेंद्र शुक्ला पहले भी इसी तरह से पुलिस को फर्जी फायरिंग की सूचना देकर के माहौल खराब करने का प्रयास कर चुका हैप।