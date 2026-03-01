Mau News: बीच चौराहे पर प्रेमिका ने प्रेमी का कॉलर पकड़ा, जमकर हुआ विवाद

महिला का कहना है कि हाल ही में उसे जानकारी मिली कि युवक ने चुपचाप किसी दूसरी महिला से शादी कर ली है। इसके बाद जब उसने युवक को मऊ शहर में देखा, तो उसने उसका सामना किया। वायरल वीडियो में महिला पुलिस के सामने नाराजगी जताते हुए यह भी कहती सुनाई दे रही है कि “जैसे मेरा घर बर्बाद हुआ, इसका भी हो।”